ماسك الموز لعلاج التجاعيد ومشاكل الصيف

ماسك الموز يحتوى على نسبة عالية جدا بالكالسيوم والبوتاسيوم والزيوت الطبيعية ويظهر الموز أنه يغذي البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد بينما يضيء العسل ويرطب بشرة خاصة فى فصل الصيف.
عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الموز والعسل لترطيب وعلاج التجاعيد خلال فترة الحر الصيف.
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مكونات ماسك
ملعقة كبيرة عسل
موزة ناضجة
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