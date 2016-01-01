ماسك الموز لعلاج التجاعيد ومشاكل الصيف

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ماسك الموز

ماسك الموز يحتوى على نسبة عالية جدا بالكالسيوم والبوتاسيوم والزيوت الطبيعية ويظهر الموز أنه يغذي البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد بينما يضيء العسل ويرطب بشرة خاصة فى فصل الصيف.

عرض موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الموز والعسل لترطيب وعلاج التجاعيد خلال فترة الحر الصيف.

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مكونات ماسك
ملعقة كبيرة عسل
موزة ناضجة

طريقة عمل ماسك :
- اهرسي الموز جيدا ثم أضيفي العسل إليه واخلطيه في عجينة.
- اغسلى والوجه والرقبة ضعى الماسك .
- اتركيه لمدة من 5-10 دقائق ثم اشطفه جيدًا بالماء الفاتر.

المصدر: موقع " boldsky"

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