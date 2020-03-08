

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الثلاثاء 23 يونيو أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق الثلاثاء 23 يونيو

واصلت أسعار الأسمنت المحلية، حالة الاستقرار مع بداية التعاملات الثلاثاء 23 يونيو.



الأسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 720 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 710 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 720 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 718جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 660 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 660 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 665 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 660 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 758 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 755 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 758 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.