شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعارها أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.10 جنيه للشراء، 16.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.09 جنيه للشراء، 18.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.98 جنيه للشراء، 18.15 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.03 جنيه للشراء، 20.27 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.86 جنيه للشراء، 20.08 جنبه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 أمام الجنيه المصرى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق