اطمن على نفسك.. متى يجب عمل فحوصات التهاب الكبد سي؟

التهاب الكبد C هو عدوى في الكبد يمكن أن تؤدي إلى تلف كبدي خطير، يسببها فيروس التهاب الكبد الوبائي، ينتشر الفيروس من خلال دم الشخص المصاب أو سوائل الجسم، لذا فإن إجراء الفحوصات تكشف إصابتك بفيروس كورونا، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على متى يجب إجراء فحوصات التهاب الكبد سي، وفقاً لموقعي هارفارد هيلث و webmd.
وتشير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إلى أن 75٪ من جميع الحالات الحالية من التهاب الكبد الوبائي في جيل مواليد الأطفال والعديد من الحالات الأخرى غير مشخصة السبب هو أن الغالبية العظمى من الناس ليس لديهم أعراض، مثل التعب وألم العضلات والمفاصل وآلام البطن والغثيان.
لذا أوصت CDCبإجراء الفحوصات خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الكبد C .
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