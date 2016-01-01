القوات البحرية المصرية تمتلك قاذف "آر بي جي-32" الروسي الحديث قاتل الدبابات (فيديو)

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كشفت صور نشرتها وسائل الإعلام الروسية عن امتلاك الجيش المصري وخصوصا القوات البحرية قاذف "آر بي جي-32" الروسي.

وظهر القاذف الروسي خلال أحد التدريبات العسكرية المصرية، حيث يوصف أيضا بأنه "قاتل الدبابات"، ويتميز باستخدام نوعين من القنابل بعيار 72.5 ملم و105 ملم.

وكشفت وسائل الإعلام الروسية أن مصر قامت باستيراد هذا السلاح من شركة "جدارة" الأردنية للمعدات والأنظمة الدفاعية، حيث يطلق عليها اسم "هاشم" ومحمولة على المنصات المتحركة والعربات المدرعة، لتصبح مصر أول دولة تمتلك مثل هذا السلاح في الشرق الأوسط.

ويعتبر قاذف "آر بي جي-32 هاشم" من القواذف متعددة العيارات والفريدة، وهو قادر على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية.

كما تعتبر قواذف "آر بي جي — 32" من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة على غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم.

المصدر: RT

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