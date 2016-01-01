أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..
إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل.. بطاقة 25%.. مع منع الشيشة
غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة
غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً
استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ
استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل
عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت.. مع تعليق الصلوات الرئيسية
إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل.. بطاقة 25%
إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية
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التعليقات على 8 قرارات هامة للحكومة خلال المؤتمر الصحفى.. أبرزها إلغاء حظر التجوال
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