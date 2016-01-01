تفاصيل توزيع المقاعد الانتخابية بأول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية فى 2019



تفاصيل توزيع المقاعد الانتخابية تفاصيل توزيع المقاعد الانتخابية

اعتمد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقسيم الدوائر الانتخابية لأول مجلس شيوخ ، بعد التعديلات الدستورية 2019 والتى أعادت الغرفة الثانية للحياة التشريعية من جديد، وذلك بموافقته النهائية على مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ المُقدم من ائتلاف دعم مصر.







ويُشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضو بنظام القائمة المغلقة المُطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

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وفى ضوء النظام الانتخابى الذى جمع بين القائمة والفردي، قسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.واللافت أن مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ، جاء كقانون متكامل متضمناً الشق المنظم لانتخابات المجلس النيابى وتقسيم الدوائر الخاصة به، بدلأً من وضعهم فى قانونين منفصلين كحال قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر المٌتعلقة به.وفى هذا الإطار، يؤكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، صحة التكنيك التشريعى الذى انتهجه ائتلاف دعم مصر فى مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، والذى وافق عليه البرلمان، كأحد فنون الصياغة التشريعية المعروفة، حيث ذهب إلى دمج الأمور المنظمة لإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر المتعلقة فى قانون واحد، موضحاً أنه لا يوجد معيار يُلزم بضرورة إتباع أى من الطرق إنما يحدد ذلك فى إطار المُلائمات.ويوضح فوزي، لـ"اليوم السابع"، أن جداول الانتخاب المرفقة بالقانون فيما يتعلق بالنظام الفردى أو القائمة تم النص صراحة عليهم فى قانون الإصدار، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من القانون، وكذلك تم الإشارة إلى تقسيم الدوائر فى مواد متفرقة بالقانون الموضوعي.وانطلاقاً من هذا الإيضاح، نستعرض التفاصيل الكاملة لخريطة توزيع المقاعد فى المختلفة سواء نظام القائمة أو الفردى فى ضوء الجداول المرفقة بمشروع القانون ؟ حيث تنقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة، و27 دائرة بنظام الفردى.وبالنسبة لنظام القوائم، حصدت كل من الدائرة الأولى للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد) على 35 مقعد، أما الدائرتين الثالثة ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة (قطاع غرب الدلتا) فخصص لهم 15 مقعد.ويُشار فى هذا الصدد، إلى (4) من مشروع قانون مجلس الشيوخ، والتى نظمت شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذى يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالى المقاعد المشار إليها، حيث أوجبت أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مُخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثه نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.ووفقا للمادة ذاتها، يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.وحسب الجداول المرفقة، تأتى الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) تضم 6 محافظات بواقع 35 مقعدا، يتصدرها محافظة القاهرة بـ11 للقاهرة، والقليوبية 6 مقاعد والدقهلية 6 مقاعد والمنوفية 4 مقاعد و الغربية 5 مقاعد وكفر الشيخ 3 مقاعد.أما الدائرة الثانية ( قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة) تضم 11 محافظة بواقع 35 مقعد تحظى فيها محافظة الجيزة على عدد المقاعد الأكبر بواقع 8 مقاعد، يليها سوهاج والمنيا بواقع 5 مقاعد لكل منهما، و4 مقاعد لاسيوط، و3 مقاعد الفيوم و3 مقاعد لبنى سويف و3 قنا ومقعد واحد لكل محافظة من الأتى (الوادى الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر)وجاءت الدائرة الثالثة ( شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية) تضم 7 محافظات بواقع 15 مقعد، تحظى فيها محافظة الشرقية بالنصيب الأكبر من المقاعد بواقع 7 مقاعد مقابل مقعدين لدمياط ومقعدين للإسماعلية، ومقعد واحد فى كل من محافظات : بورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.وتأتى الدائر الرابعة والأخيرة ( دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الاسكندرية) تضم 3 محافظات بواقع 15 مقعد، تتساوى فيها محافظتى الاسكندرية والبحيرة من حيث عدد المقاعد بواقع 7 مقاعد ومقعد لمحافظة مرسى مطروح.وعلى الجانب الأخر، يكشف جدول الانتخاب بنظام الفردى تصدر محافظة القاهرة المقاعد الانتخابية بواقع 10 مقاعد من أصل (100 مقعد)، يليها محافظة الجيزة بواقع 8 مقاعد، وتحظى كل من محافظات الشرقية والبحيرة والاسكندرية بـ7 مقاعد لكل منهم، وتتساوى محافظتى القليوبية والدقهلية من حيث عدد المقاعد بواقع 6 لكل منهما.وتحظى كل من محافظات الغربية والمنيا وسوهاج بـ5 مقاعد لكل منهم، وتحصد كل من محافظتى أسيوط والمنوفية 4 مقاعد لكل منهما، وكذلك تحظى كل من كفر الشيخ وبنى سويف وقنا بـ3 مقاعد لكل محافظة، وأيضا تتساوى كل من محافظات الأقصر وأسوان ودمياط فى عدد المقاعد بواقع مقعدين لكل منهما، وأخيرا تحظى كل من المحافظات التالية بمقعد واحد وهم ( الوادى الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، الاسماعلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح).