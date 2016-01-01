7 نصائح هامة يجب اتباعها لتقليل الاقتباس من الأبحاث العلمية



الأبحاث العلمية الأبحاث العلمية

تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 7 آليات الاقتباس في الابحاث العلمية، موضحة أنها تقدم هذه المعلومات لرفع الوعي بسبل الإقتباس العلمي لمنع الانتحال العلمي:



1- متابعة جودة نشر المقالات في مراكز البحوث من خلال رفع الوعي بسبل الإقتباس العلمي الصحيحة وضمان عدم وجود أي حالات إنتحال علمي في مخرجات البحوث من (مقالات الدوريات ورسائل الماجستير والدكتوراه والأطروحات والمشاريع،الخ ....)



2- القيام بأعمال التقييم والتوصيات بشأن حالات الانتحال العلمي المقدم للأكاديمية في جميع المجالات .

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-3- رفع الوعي وتوفير التوجيه نحو إنشاء آليات لرفع جودة للنشرالعلمي، ومن تلك الجهود تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتلافي الأخطاء الشائعة للنشر العلمي و لتعميق الكتابة العلمية الصحيحة وسبل الإستشهاد العلمي والتي من شأنها أن تقضي على ظاهرةالانتحال العلمي.4- إصدار كتيبات وتوصيات لتعظيم ونشرأخلاقيات النشرالعلمي ،وفقا لأحدث الآليات والطرق.5- العمل كمنسق بين مختلف اللجان والمجالس بشأن حالات الانتحال العلمي.6- المتابعة وإصدارالتقارير والإحصاءات الدورية عن حالات الانتحال والبيانات العلمية التي نشرت بالتعاون مع المرصدفي الأكاديمية7- توفيرأفضل برامج وأدوات لفحص أصالة الأبحاث في الجامعات والمراكز البحثيةالمختلفة، قبل الموافقة على نشرها، ومن تلك الأدوات نظام iThenticate.