فيديوجراف.. تفاصيل بلاغ أحمد شوبير ضد مرتضى منصور



تفاصيل بلاغ أحمد شوبير ضد مرتضى منصور تفاصيل بلاغ أحمد شوبير ضد مرتضى منصور

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بعد التعدى عليه بالسب والقذف.



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وقال شوبير : "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر وعلى الله قصد السبيل".

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يذكر أن أحمد شوبير تعرض لهجوم عنيف طوال الفترة الماضية من قبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.