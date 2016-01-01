أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور بعد التعدى عليه بالسب والقذف.
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وقال شوبير : "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر وعلى الله قصد السبيل".
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التعليقات على فيديوجراف.. تفاصيل بلاغ أحمد شوبير ضد مرتضى منصور
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