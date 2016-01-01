لتنفيذ مخططات الضم.. اجتماع أمريكي لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

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صورة الخبر: المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن مسؤولون أمريكيون يجتمعوا هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأدرن،

وذلك مع اقتراب الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء التنفيذ في أول يوليو.

وقالت الصحف العبرية أن السفير الأمريكي فى إسرائيل ديفيد فريدمان سيكون في واشنطن لحضور لقاء المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وقد ينضم إليهم أيضا الرئيس دونالد ترامب.

ويشمل اقتراح ترامب للسلام في الشرق الأوسط، الذي كشف عنه النقاب في يناير، اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات اليهودية، المقامة على الأرض التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، كجزء من إسرائيل.

وأكد مصدر أمريكي لصحف إسرائيل أن واشنطن أوضحت أنها تريد أن تتوصل حكومة الوحدة الإسرائيلية المنقسمة حول القضية إلى توافق قبل المضي قدما في أي إجراءات وحتى الآن امتنع وزير الدفاع بيني جانتس زعيم حزب "كاحوال لافان" عن دعم خطة نتنياهو زعيم حزب الليكود.

المصدر: وسائل الإعلام العبرية

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