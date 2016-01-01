نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن مسؤولون أمريكيون يجتمعوا هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان سيتم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأدرن،
وذلك مع اقتراب الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبدء التنفيذ في أول يوليو.
وقالت الصحف العبرية أن السفير الأمريكي فى إسرائيل ديفيد فريدمان سيكون في واشنطن لحضور لقاء المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وقد ينضم إليهم أيضا الرئيس دونالد ترامب.
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التعليقات على لتنفيذ مخططات الضم.. اجتماع أمريكي لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار
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