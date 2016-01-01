21008 إصابات و307 وفيات.. آخر حصيلة لفيروس كورونا في إسرائيل

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حصيلة لفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة إسرائيل إن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 307 وفيات، والمصابين بلغوا 21008 حالات.

وأكدت الوزارة الإسرائيلية أن الحالة الصحية لـ 45 مصابا وصفت بالخطيرة، منهم 29 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

واختتمت بأن عدد الحالات النشطة وصل إلى 4940 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 15761 بعد تسجيل 67 حالة شفاء جديدة.

المصدر: elbalad

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