بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: نموذج إجابة اللغة العربية سيتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها



بشرى لطلاب الثانوية العامة بشرى لطلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة سوف تتلاشى أى سلبيات ظهرت فى امتحان اليوم الأول للثانوية العامة، موضحا أن هناك لقاء مرتقبا مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية لعرض كل ما ظهر من مشكلات عليهم لعدم تكرارها مرة أخرى خلال باقى الامتحانات لتحقيق انضباط أكثر من ذلك خلال أداء الطلاب للامتحانات.



وأضاف رئيس عام الامتحانات، أنه من أبرز الأشياء التى ظهرت فى اليوم الأول للامتحانات أثناء أداء الطلاب لامتحان اللغة العربية أن بعض اللجان لم تظهر بالشكل المطلوب وهذه مسئولية رئيس اللجنة خاصة ما يتعلق بتنظيم دخول الطلاب وهذا اللجان أعدادها قليلة وسيتم ضبطها بشكل كبير خلال باقى مدة الامتحانات، قائلا: "هناك أعضاء احتياطيين من يقصر سيتم تغييره فورا وهو ما حدث فى أول يوم حيث تم استبعاد البعض لتقصيرهم".





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وشدد رئيس الامتحانات أن الوزارة نجحت فى أول يوم لعقد الامتحانات خاصة أن هناك أكثر من 650 ألف طالب أدوا الامتحانات بشكل مستقر دون حدوث أى مشكلات فى ظل جائحة كورونا، كما منحت الوزارة للمسئول الطبى فى اللجنة حرية منح الطالب الذى تظهر عليه أى أعراض أداء الامتحان أو منعه مع تأجيل الاختبار للدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة، قائلا: من يتم تأجيل امتحانه لا يجب عليه القلق نهائيا فحقه محفوظ فى الدرجات بالدور الثانى وأيضا فرصته فى تنسيق الجامعات وكليات القمة.وكشف رئيس عام الامتحانات فى تصريحات خاصة، أن تصحيح كراسات الإجابة والعينة العشوائية لمادة اللغة العربية سوف يبدأ الخميس المقبل ، بعد ترك كراسات الإجابة عدة أيام لقتل أى فيروس بها بسبب فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة مقدرى الدرجات، لافتا إلى أنه سيتم مرعاة أسلوب الطالب فى تصحيح الأسئلة المقالية، لافتا إلى أن الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها.وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، بالنسبة للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة، موضحة أنه عند اختيار الإجابة الصحيحة فى الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط، والمقدر سوف يصحح ما اختاره الطالب فقط فى الأسئلة الاختبار من متعدد ولو ظلل الطالب على أكثر من إجابة تعتبر الإجابة خاطئة ويتم إلغاء السؤال على الطالب.وأشار رئيس عام الامتحانات سيتم مراعاة الطلاب إلى أقصى درجة فى عملية التصحيح، لعدة أٍسباب أولها ما مر به الطلاب خلال العام الدراسى من وقف الدراسة وأيضا تأثر الطلاب بالمراجعة ووقف الدراسة، موضحا سيكون هناك تسهيلات كثيرة للطلاب أثناء التصحيح وفقا لضوابط تقدير الدرجات فى الكنترولات، فى المقابل أى تشابة فى الإجابات سيتم تقديرها فى لجنة خاصة لمعرفة ما إذا كان هناك تطابق فى الإجابات من عدمه وفى حالة ما إذا ثبت تطابق سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة ضد الغشاشين.أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية سوف يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها، موضحا أنه جرى نقاش بين اللجنة الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، فى مادة اللغة العربية، ومشرفين عموم التقدير لمادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية بهدف الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها.