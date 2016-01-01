وصفة الهنود ... صلصة المانجو والتوابل ترفع المناعة للضعف

صلصة المانجو والتوابل
جعلت الأزمة الصحية الحالية الجميع يعملون على بناء مناعتهم بأكثر من طريقة، من تناول الطعام الموسمي إلى الاعتماد على الوصفات التقليدية وممارسة الرياضة بانتظام.
و بدأ الناس في دمج أشياء بسيطة وسهلة مفيدة لصحتهم، ولكن إذا كنت شخصًا يقدم على الأطعمة والوصفات المعززة للمناعة ، فهذه صلصة المانجو يستخدمها الهنود في رفع مناعة الجسم
حيث شارك أخصائي التغذية لافلين كور وصفة تساعد في تعزيز المناعة يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بها مع الوجبة التقليدية.
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مكونات
1 - مانجو خام
3 قرون - ثوم
2 بوصة - زنجبيل
1/2 - بصل صغير
1 - طماطم صغيرة
1 ملعقة كبيرة - (بذور الرمان)
10-12 - أوراق الكاري الطازجة
5-6 - أوراق ريحان حلوة طازجة (niazbo)
1 كوب - أوراق نعناع طازجة
1 كوب - أوراق كزبرة طازجة
2-3 - الفلفل الأخضر
الملح (الملح الصخري) - حسب الذوق
طريقة
* سحق جميع المكونات في المونة والمدقة حتى تمتزج جيدًا وتصبح صلصة.
كيف تستهلك؟
استمتع بتناول وجبة صغيرة (1-2 ملعقة كبيرة) مع وجباتك.
فوائد المكونات المستخدمة
* بذور المانجو والطماطم والرمان غنية بفيتامين سي.
* الزنجبيل والثوم والبصل والطماطم غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية.
* الأوراق الطازجة تساعد في الهضم بشكل أفضل.
* تساعد أوراق الريحان الحلوة أيضًا على تخفيف الغثيان.
من يستطيع تناوله؟
* جيد لمرضى السكر للحفاظ على مستويات السكر في الدم.
* رائع لتخفيف الحموضة (إزالة الفلفل من الوصفة).
* يخفف الإمساك بسبب نسبة الألياف العالية.
* مفيد في علاج فقر الدم حيث يساعد فيتامين ج في امتصاص الحديد.
* جيد أيضًا لـ PCOD والغدة الدرقية وأي خلل هرموني آخر.
ومع ذلك ، كن حذرا
* إذا كان لديك متلازمة القولون العصبي
* المرأة الحامل تخذر تناولها
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