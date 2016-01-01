كلاسيك أو كاجول.. نصائح لارتداء الچينز بطرق مختلفة في الصيف



نصائح لارتداء الچينز نصائح لارتداء الچينز

البنطلون الجينز لا غنى عنه في دولاب أي بنت في أي فصل من فصول السنة، لكن في الصيف يكون مناسب أكثر حيث يتم ارتدائه على كل القطع سواء تيشرت أو بلوزة أو قميص، كمان أنه يمكن ارتدائه كاجوال أو كلاسيك.



وتقول الفاشون ديزانر ساندرا قدري، أن هذا الصيف جميع أنواع الجينز موضة، حيث عادت من جديد موضة الشارلستون، وأيضا البوي فريند مستمر، والسكيني موضته مستمرة رغم مرور سنوات على ظهوره.



وأكدت ساندرا قدري أن الألوان الفاتحة هي الأكثر انتشارا بين الجينز سواء الأبيض أو الاوف وايت، فهو يأتي على رأس قائمة الموضة في صيف 2020.

قد يعجبك أيضا...

ولم يقتصر ارتداء البنطلون الجينز علي التي شيرت اوالبلوزة الكاجول ، ولكن يمكن ارتداؤه علي الجاكت او البليزر الكلاسيك والتنسيق بين الألوان وبعضها في اطلالاتك .واضافت البنطلون الجينز هو إحدى أساسيات الملابس التي لايجب ان تستغني عنها ابدا بستايل ملابسك سواء في الشتاء أو الصيف ولكن يحب اختيار الموديل المناسب لجسمك والمناسب لأطلالاتك فقد يعد البنطلون الشارلستون الافضل في المناسبات المختلفة أو مقابلات العمل وغيرها وذلك بعد انتشاره الفترة الاخيرة خلال صيف 2020اما عن البنطلون السكيني فهو الافضل بالنسبة للكثير من الفتيات لانه سهل تنسيقه علي العديد من الملابس بتصميمات مختلفة ولذلك يمكن ان تعتمدي علي الفاشون بلوجر المفضلة لكي في تنسق البنطلون الجينز علي ملابسك .