شاهد.. أحلى من المحلات .. طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل



طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل



مولتن كيك من الحلويات اللذيذة و الشهية التى يعشق تناولها الصغار و الكبار مما يدفع الكثير إلى شرائها من محلات الحلويات.



، نقدم طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير مولتن كيك

4 بيضة

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

ملح

6 ملعقة كبيرة سكر

6 ملعقة كبيرة دقيق

صفار ٤ بيضة

200 جرام شوكولاتة خام مذابة

4 ملعقة كبيرة زبدة

4 ملعقة كبيرة كاكاو خام

زبدة للدهن

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اقرأ أيضا ..طريقة عمل كوكيز البراونيز .. فيديو-التزيينايس كريم فانيلياسكر بودرةطريقة تحضير مولتن كيك- يضرب البيض مع الفانيليا ورشة الملح وصفار البيض والزبدة والكاكاو والشوكولاتة-ثم تضاف الشوكولاتة وتخلط ويضاف الدقيق والسكر ويخلط جيدا-تدهن أطباق الفرن الصغيرة بالزبدة ثم يوضع الخليط بها-وتدخل الفرن 12 دقيقة وتقدم بعد التزيين بالسكر والآيس كريم