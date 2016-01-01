شاهد.. أحلى من المحلات .. طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل

مولتن كيك من الحلويات اللذيذة و الشهية التى يعشق تناولها الصغار و الكبار مما يدفع الكثير إلى شرائها من محلات الحلويات.
، نقدم طريقة عمل مولتن كيك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير مولتن كيك
4 بيضة
ربع ملعقة صغيرة فانيليا
ملح
6 ملعقة كبيرة سكر
6 ملعقة كبيرة دقيق
صفار ٤ بيضة
200 جرام شوكولاتة خام مذابة
4 ملعقة كبيرة زبدة
4 ملعقة كبيرة كاكاو خام
زبدة للدهن
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