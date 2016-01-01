تقوى المناعة وتنظم الضغط .. فاكهة الليتشي انتشرت في مصر و فوائدها غير متوقعة



فاكهة الليتشي فاكهة الليتشي

تصل حرارة الصيف إلى أعلى مستوياتها ، والطريقة الوحيدة التي يمكنك التغلب عليها هي من خلال العناية بصحتك ، والحفاظ على برودة جسمك ورطوبته. هناك العديد من الأطعمة الصيفية الصحية التي يمكنك تناولها هذه المرة ، والتي يمكن أن تحافظ على شعورك باللياقة والبرودة.



من بينها فاكهة الليتشي الاستوائية التي انتشرت مؤخرا في مصر ،وبدأ تداولها بشكل محدود في الاسواق حيث انها تعمل علي تعبئة نظامك الغذائي بالعناصر الغذائية الأساسية ، يمكن أن تساعد أيضًا في فقدان الوزن. لذلك ، إذا لم تكن قد فعلت الشيء المعتاد في الحصول على الفاكهة بعد ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى تناولها في أقرب وقت ممكن .



* عندما يتعلق الأمر بـ فقدان الوزن ، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد ، ولكن لا يوجد شيء مثل فاكهة الليتشي. وهي غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من السموم من الجسم. أيضا ، الفاكهة جيدة لتذوقها ، ولكن لديها عدد قليل من السعرات الحرارية. لذلك ، كلما شعرت برغبة في تناول شيء مائي وحلو ، يمكنك أن تلدغه ، بدلًا من الجلوس مع الأطعمة السكرية.

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اقرأ ايضا.. مع ارتفاع درجات الحرارة.. أطعمة ينصح بتناولها في الصيف*فاكهة الليتشي كونها غنية بالألياف فهي تساعد أيضا على عملية الهضم. يمكن أن تكون مشكلة الإمساك واحدة من أكبر حواجز الطرق للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. فاكهة الليتشي يمكنها الاعتناء بها. يمكن أن يخفف من حركة الأمعاء ويحتفظ بالعناصر الغذائية الأساسية في الجسم ، مما يجعلها حالة مربحة للجانبين.* أيضًا ، نظرًا لأن فاكهة الليتشي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ، يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام المناعة لديك قويًا ، وهذه هي حاجة الساعة الآن. يمكن للجهاز المناعي الصحي التأكد من عمل الجسم بطريقة صحية ، وهذا يشمل وزن الجسم الصحي أيضًا.* يعتقد أن فاكهة الليتشي تنظم ضغط الدم أيضًا. فهي غنية بالبوتاسيوم وقليلة الصوديوم ، والتي تعمل بشكل أفضل عندما تحاول موازنة ضغط الدم. يجعلك تشعر بأنك أكثر نشاطًا ، وعلى استعداد لممارسة الأنشطة البدنية المختلفة ، وبالتالي تعزيز فقدان الوزن.تذكر أنه بالإضافة إلى تناول الطعام بشكل جيد ، تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك نشط بدنيًا وأنك تقود نمط حياة صحي إذا كنت جادًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.