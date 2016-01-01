تصل حرارة الصيف إلى أعلى مستوياتها ، والطريقة الوحيدة التي يمكنك التغلب عليها هي من خلال العناية بصحتك ، والحفاظ على برودة جسمك ورطوبته. هناك العديد من الأطعمة الصيفية الصحية التي يمكنك تناولها هذه المرة ، والتي يمكن أن تحافظ على شعورك باللياقة والبرودة.
من بينها فاكهة الليتشي الاستوائية التي انتشرت مؤخرا في مصر ،وبدأ تداولها بشكل محدود في الاسواق حيث انها تعمل علي تعبئة نظامك الغذائي بالعناصر الغذائية الأساسية ، يمكن أن تساعد أيضًا في فقدان الوزن. لذلك ، إذا لم تكن قد فعلت الشيء المعتاد في الحصول على الفاكهة بعد ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى تناولها في أقرب وقت ممكن .
* عندما يتعلق الأمر بـ فقدان الوزن ، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد ، ولكن لا يوجد شيء مثل فاكهة الليتشي. وهي غنية بالألياف التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من السموم من الجسم. أيضا ، الفاكهة جيدة لتذوقها ، ولكن لديها عدد قليل من السعرات الحرارية. لذلك ، كلما شعرت برغبة في تناول شيء مائي وحلو ، يمكنك أن تلدغه ، بدلًا من الجلوس مع الأطعمة السكرية.
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التعليقات على تقوى المناعة وتنظم الضغط .. فاكهة الليتشي انتشرت في مصر و فوائدها غير متوقعة
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