طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر.. فيديو



دجاج مشوي بدبس التمر دجاج مشوي بدبس التمر

الدجاج المشوي من الأكلات والوصفات الصحية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك بطرق متعددة، لذا نقدم لكم طريقة عمل دجاج مشوي بدبس التمر من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير دجاج مشوي بدبس التمر



1 دجاجة مفتوحة فراشة

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-للتتبيلة2 ملعقة كبيرة زيت زيتونملعقة صغيرة ثوم مفروم2 ملعقة صغيرة سماق2 ملعقة كبيرة زعتربشر ليمونملعقة صغيرة ملح فلفل أسوداقرأ أيضا:طريقة عمل دجاج مشوي بالعسل والمستردة-صوص دجاج مشوي بدبس التمرربع كوب دبس تمرربع كوب عصير ليمونملعقة كبيرة عسل أبيضملعقة كبيرة زيت زيتون-للتقديمكزبرة مفرومةحلقات ليمونأرز أبيضطريقة تحضير دجاج مشوي بدبس التمر-ضعى زيت الزيتون مع الثوم والسماق والزعتر وبشر الليمون والملح والفلفل يتبل الدجاج بها-ثم تشوح على الجهتين في طاسة على النار-تغطى بورق زبدة وورق فويل وتترك على النار حتى تمام الطهي-في هذه الأثناء تخلط جميع مكونات الصوص-تقدم الدجاجة المشوية ساخنة مع الصوص