يعزز الذاكرة.. تناول ملعقة من العسل على الريق وشاهد النتيجة



تناول ملعقة من العسل تناول ملعقة من العسل



يعد العسل من الأكلات الصحية بشكل كامل، كما يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، كما يعمل العسل على تعزيز المناعة بشكل كبير .



وطبقًا لما قدمه "boldsky" إليكم أبرز فوائد العسل على الصحة...



- يعزز صحة القلب

يوسع العسل شرايين القلب مما يحسن من تدفق الدم إلى القلب، وهذا يمنع تكوين جلطات الدم في الشرايين مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتات دماغية، كما يخفض العسل أيضًا الكوليسترول الضار الذي يلعب دورًا حيويًا في الوقاية من تصلب الشرايين الناجم عن تراكم الدهون في الشرايين.

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- يعزز الذاكرةللعسل فوائد صحية لا حصر لها ، من بينها تعزيز الذاكرة والتركيز، ويمنع الإجهاد الأيضي ويساعد على تهدئة الدماغ، وفقًا لدراسة ، فإن تناول ملعقة من العسل يوميًا يعزز ذاكرة المرأة بعد انقطاع الطمث وكان من المرجح أن يكون لها ذاكرة أفضل، ووجود مضادات الأكسدة في العسل يمنع التدهور المعرفي والخرف.اقرأ ايضًا | اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟- يعالج الإسهالالعسل قادر على تقليل شدة الإسهال ومدته، ويحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم والماء الذي سيقلل من طول الإسهال عند ظهوره أثناء الإسهال، وفقا لدراسة ، فإن الخصائص المضادة للبكتيريا في العسل تمنع عمل مسببات الأمراض التي تسبب الإسهال، وعسل مانوكا هو نوع من أنواع العسل المعروف بأنه يمنع بكتيريا Clostridium difficile من دخول الجسم مما يسبب الإسهال والمرض ، وفقًا للمجلة الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية.- يحافظ على صحة الأسنان واللثةيمكن للعسل أن يحافظ على صحة أسنانك ولثتك من خلال تقييد نمو اللويحات التي تجذب البكتيريا التي تؤثر بشكل أكبر على الأسنان واللثة مما يؤدي إلى تهيج اللثة وتسوس الأسنان وما إلى ذلك، وخصائص التئام الجروح للعسل تعالج التهابات اللثة مثل نزيف اللثة والتهاب اللثة ، إلخ، وتظهر الأبحاث أن عسل مانوكا يوقف نمو البكتيريا الفموية المرتبطة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان .