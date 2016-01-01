طريقة عمل شاورمة دجاج كالمحترفين



طريقة عمل شاورمة دجاج طريقة عمل شاورمة دجاج

تعتبر الشاورمة من ألذ الأكلات وتتعدد انواعها وطرق عملها ومن بينها شاورمة الدجاج التى تجمع بين المذاق الطيب وسهولة التحضير ومنح الشعور بالشبع.



نقدم لكم طريقة عمل شاورمة دجاج بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير شاورما دجاج :

نصف كيلو دجاج شاورما

ملح فلفل اسود

زيت ذرة

بقدونس مفروم

كوب بصل شرائح

كوب طماطم شرائح

ملعقة ك خلطة توابل شاورما دجاج

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طريقة عمل شاورما دجاج :- ضعى الزيت فى طاسة ساخنة ثم حمرى فيه الدجاج واضيفي الملح والفلفل .-ضعى توابل الشاورما وقلبيهم جيدا وانتظرى حتى ينضج الدجاج جيدا ثم أضيفى الطماطم و البقدونس المفروم والبصل وقلبيهم مرة اخرى مع ملعقة توابل وانتظرى قليلا ثم انزليها من على النار وتقدم مع الارز أو العيش الصاج.