طريقة عمل شاورمة دجاج كالمحترفين

تعتبر الشاورمة من ألذ الأكلات وتتعدد انواعها وطرق عملها ومن بينها شاورمة الدجاج التى تجمع بين المذاق الطيب وسهولة التحضير ومنح الشعور بالشبع.
نقدم لكم طريقة عمل شاورمة دجاج بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير شاورما دجاج :
نصف كيلو دجاج شاورما
ملح فلفل اسود
زيت ذرة
بقدونس مفروم
كوب بصل شرائح
كوب طماطم شرائح
ملعقة ك خلطة توابل شاورما دجاج
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