نفى محمد أسامة طبيب الزمالك الأنباء المتداولة عن إصابة نجل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق بفيروس كورونا.
وكانت هناك أنباء متداولة عن إصابة نجل محمد عبد الشافي بالفيروس، وتضامن معه متابعوا مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد أسامة طبيب الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي: "لا صحة لإصابة نجل محمد عبد الشافي بفيروس كورونا كما يشاع".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طبيب الزمالك ينفي إصابة نجل محمد عبد الشافي بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق