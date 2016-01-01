عبد الحفيظ : اتجاه لإعادة أكرم توفيق ومحمد شريف لـ الأهلي.. وموقف صالح ومروان

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صورة الخبر: أكرم توفيق ومحمد شريف
أكرم توفيق ومحمد شريف

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي اتجاه النادي لإعادة الثنائي المعار أكرم توفيق ومحمد شريف، من الجونة وإنبي على الترتيب.

وقال عبد الحفيظ: "الاتجاه في الوقت الحالي هو إعادة أكرم توفيق ومحمد شريف لـ الأهلي، بعد ما قدماه من موسم متميز".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر لن يتوقف عند أكرم توفيق ومحمد شريف فقط، فهناك بعض الأسماء الأخرى نُفكر في إعادتهم خلال الفترة المقبلة".

محمد شريف صاحب الـ 24 عاما انضم لـ الأهلي قادما من وادي دجلة في 2018، قبل أن يرحل معارا إلى إنبي.

ولعب جناح الفريق البترولي 17 مباراة هذا الموسم بقميص إنبي، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

أكرم توفيق صاحب الـ 22 عاما خرج معارا من الأهلي لـ الجونة العام الماضي.

وشارك لاعب الوسط الدفاعي في 17 مباراة هذا الموسم بقميص الجونة، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.
صالح جمعة ومروان محسن

وأجاب عبد الحفيظ على سؤال (هل تلقى الأهلي أي عروض رسمية من أجل صالح جمعة؟) قائلا: "لا يوجد أي عروض من أجل صالح جمعة حتى الآن".

وتابع "الأمور متوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث، ولكن في النهاية لا عروض رسمية من أجل صالح حتى اللحظة".

واستمر "أما بخصوص مروان محسن، نستعد لبداية إجراءات تجديد عقده مع الفريق".

وأوضح "سنبدأ العمل مع مروان محسن وكذلك سعد سمير ابتداءً من فترة بداية التدريبات، من أجل تجديد عقد الأول، وعمل عقد جديد لـ الثاني".

وعن جديد موقف مواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، أشار عبد الحفيظ إلى "لا جديد حتى الآن بخصوص المواعيد المقترحة من الاتحاد الإفريقي".

وأتم "نستعد لخوض التدريبات على قدم وساق ونسير بكافة الأمور الاحترازية من أجل الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في مصر.

المصدر: في الجول

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