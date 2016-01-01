شاهد..تعرف علي موعد صفر إصابة فيروس كورونا في مصر

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فيروس كورونا


قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا في مصر إلا بعد انخفاض الأعداد.

وأضاف أحمد شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أعداد الإصابات مرتفعة، وأتمنى ألا تستمر حتى منتصف سبتمبر".

وتابع أحمد شوقي "دخول الشتاء بنفس هذا المعدل من الإصابات يجعل الأعداد تتزايد بكثرة؛ لأن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء".

وأكد أحمد شوقي أن "التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يمنع من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير".

وأكمل أحمد شوقي "مطلوب زيادة معدل شفاء المرضى، وعدم تسجيل إصابات كبيرة من أجل انخفاض الأعداد قبل شهر سبتمبر"، موضحا "نسعى الوصول إلى صفر إصابات بكورونا في سبتمبر".

المصدر: elbalad

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