شاهد..تعرف علي موعد صفر إصابة فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا في مصر إلا بعد انخفاض الأعداد.
وأضاف أحمد شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أعداد الإصابات مرتفعة، وأتمنى ألا تستمر حتى منتصف سبتمبر".
وتابع أحمد شوقي "دخول الشتاء بنفس هذا المعدل من الإصابات يجعل الأعداد تتزايد بكثرة؛ لأن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء".
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