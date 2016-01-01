تجددت اليوم الاثنين، التظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تونس، ما دفع الجيش إلى الانتشار لاحتواء الموقف.
وبحسب إذاعة "موازييك"، انسحبت وحدات الأمن التونسي من وسط مدينة تطاوين، بعد ساعات من المواجهات مع المحتجين واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، تاركة حماية الأمن والمقار الرسمية لقوات الجيش.
وكانت تطاوين شهدت أمس الأحد، مواجهات ليلية بين محتجين والوحدات الأمنية، تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من الفجر واستعمل خلالها الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، قبل أن تعود الاحتجاجات بعد الهدوء النسبي صباح الاثنين.
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التعليقات على تونس.. الجيش يتدخل لفض اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في اضطرابات بسبب الإخوان
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