

دراسة أمريكية: السيارات ذاتية القيادة لن تمنع الحوادث كليًا دراسة أمريكية: السيارات ذاتية القيادة لن تمنع الحوادث كليًا

كشفت دراسة حديثة متعلقة بمجال صناعة السيارات، أن السيارات ذاتية القيادة المستقبلية قد تستطيع الحد من معدلات حوادث السيارات، ولكنها لن تستطيع منع كافة الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



ويقول خبراء السلامة المشاركين بالدراسة الأمريكية أن الأخطاء البشرية تتسبب في 94% من إجمالي الحوادث في الولايات المتحدة، ولكن الدراسة التي أجريت في معهد سلامة الطرق السريعة بالولايات المتحدة توكد إن السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بواسطة برامج الكمبيوتر لن يكون بإمكانها سوى منع ثلث حوادث السيارات.



كما أشارت الدراسة الأمريكية، إلى أنه في حين أن السيارات ذاتية القيادة سوف تستطيع في نهاية المطاف تحديد المخاطر وإبداء رد فعل أسرع من الانسان، بالإضافة إلى أنها لن تفقد تركيزها أثناء القيادة أو لن تسقط في خطأ القيادة تحت تأثير الخمور، إلا أنها ليس بمقدورها منع باقي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

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وقالت الباحثة جسيكا سيشينو نائب رئيسة المعهد وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: "سوف نظل نشهد بعض الحوادث بالرغم من قدرة السيارات ذاتية القيادة على إبداء رد فعل أسرع من البشر.. إلا أن هذه السيارات لن تستطيع دائما القيام برد فعل فوري" للحيلولة دون وقوع الحوادث، وذلك وفقًا لما نقله الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا.حيث توصل المعهد إلى هذه النتائج بعد دراسة أكثر من خمسة آلاف حادث طريق مع تحليل ورصد الأسباب التقنية والبشرية التي أدت إلى وقوعها.وفي الوقت الحالي توجد منافسة قوية بين 3 شركات أمريكية في سوق إنتاج أنظمة محدثة للسيارات ذاتية التحكم، هي كوالكوم وإنفيديا وإنتل، بحسب تقرير موقع "بيزنس إنسايدر" العالمي.ومن جانبها تعكف الشركات التكنولوجية العالمية على تطوير أنظمة جديدة للسيارات ذاتية القيادة من شأنها دفع هذا السوق الواعد إلى النمو بشكل متسارع حتى يصل حجمه إلى 72.5 مليار دولار بحلول 2030.وأوضح موقع بيزنس إنسايدر أن شركة كوالكم أشعلت المنافسة مؤخرًا بتطوير منظومتي "Snapdragon Ride Platform" و"Snapdragon 855" اللتين تتضمنان مجموعات شرائح قابلة للتطوير تعمل على دمج الصوت والصورة بالطاقة من خلال 4 مستويات متدرجة في الاستقلالية بين وظيفة مساعدة السائق والسيارات ذاتية القيادة بالكاملوأضاف أن المنظومة التي ستدخل حيز التنفيذ ضمن عملية إنتاج السيارات في 2023 ستنطوي على معالجات متطورة للصور والإشارات الرقمية ووحدات معالجة الرسومات، إلى جانب وحدات المعالجة المركزية عالية الأداء لاتخاذ القرارات.وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن شركة إنفيديا تمتلك هي الأخرى عقود تطوير أنظمة ذاتية القيادة مع كبرى الشركات العالمية مثل تويوتا وفولفو وأودي، وحقق قطاع تطوير أنظمة السيارات بالشركة إيرادات قدرها 162 مليون دولار في الربع المنتهي في 27 أكتوبر 2019بالإضافة إلى أن شركة إنتل تعمل من خلال شركتها التابعة Mobileye على تنفيذ عقود تصميم أنظمة مساعدة القيادة لصالح شركاتبي إم دبليو وفيات كرايسلر ووايمو للقيادة الذاتية، وحققت الشركة في الربع المنتهي في 28 سبتمبر إيرادات قياسية بقيمة 229 مليون دولار بقطاع تطوير أنظمة السيارات ذاتية التحكم.