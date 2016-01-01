هكذا ستكون نظارات "أبل" الجديدة

آخر الأخبارعلم وتقنية › هكذا ستكون نظارات "أبل" الجديدة

صورة الخبر: هكذا ستكون نظارات "أبل" الجديدة
هكذا ستكون نظارات "أبل" الجديدة

في خطوة جديدة نحو عالم تقني متكامل، قررت شركة أبل البدء في تصميم نظارات جديدة بذكاء اصطناعي، من المتوقع أن تصدر عام 2022.

وتأتي هذه المعلومات وفقا لتقرير أصدره موقع "بلومبيرغ"، الذي حلل منتجات شركة أبل القادمة بالواقع المعزز، ومن ضمنها نظارات جديدة.

وتوقع التقرير أن يأتي إصدار النظارات المتطورة في 2022 أو في 2023، ولن يتم إصدارها في أي وقت مبكر الآن.

وكان برنامج "فرونت بيج تيك" قد كشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنظارة الجديدة، منها سعرها الذي سيبدأ بـ500 دولار.

ومن المتوقع أن ترتبط النظارات بهواتف آيفون، ويتم التحكم بإعداداتها بالحركة أمام عدسة النظارة.

ووفقا للبرنامج، كلا العدستين سيكون بهما نظام مشاهدة، كما أن الإطارات ستكون مزودة بحساسات للاستشعار.

وسيكون بإمكان مستخدمي النظارات الطبية طلب عدسات خاصة بدرجة وصفتهم الطبية المعينة، كما سيتمكن الأشخاص الذي لا يرتدون النظارات عادة من استخدام نظارات أبل من دون وصفة طبية.
وكان الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تكنولوجيا الواقع المعزز هي بنفس أهمية هواتف آيفون بالنسبة للشركة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هكذا ستكون نظارات "أبل" الجديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60289

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager