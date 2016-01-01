

تطوير ساعة آبل للتحكم في السيارات عن بعد تطوير ساعة آبل للتحكم في السيارات عن بعد

كشفت شركة آبل للهواتف والأجهزة الإليكترونية عن نيتها طرح إصداراً جديداً وأكثر تطوراً من ساعتها Apple Watch وسيحمل الكثير من التحديثات التي ستصل حتى إلى التحكم في السيارات.

وخرجت تسريبات من قلب شركة آبل تتحدث عن أنظمة جديدة ستضاف إلى الساعة يمكن من خلالها فتح وقفل سياراتهم عن بعد.



تحكم في السيارة عن بعد

وستحتوي الساعة على تقنية كاركي Carkey والتي تم اختبارها في أنظمة تشغيل هواتف آيفون iOS وهو ما سيجعل الساعة تتحكم بشكل كبير في تشغيل وإيقاف السيارة وكذلك فتح وغلق الأبواب أيضا.

وتسعى شركة آبل لتطوير أجهزتها وخاصة المرتبطة بالسيارة والتي يقضي فيها الملايين ساعات طويلة طوال اليوم.



مميزات آبل كاربلاي

وقامت آبل بتقديم نظام آبل كاربلاي من قبل للسيارات والذي يمكن من خلاله أن تجد وجهتك وتحصل على أفضل طريق ممكن، أو تتبادل المكالمات وكذلك يمكنك إرسال الرسائل أو الاستماع إلى الموسيقي.

ويمكن من خلال آبل كاربلاي الاستعانة بـ "سيري" وهو مساعد شخصي ذكي ومتصفح معرفي وهو من أهل تطبيقات الشركة الأمريكية ويقوم بالرد الأسئلة الموجهة له وتقديم التوصيات وتنفيذ المهام أيضا مثل البحث عن أقرب المطاعم أو محطات الوقود أو غيرها.

كما يمكن من خلال ساعة آبل أن تستخدم هاتف آيفوت وإجراء الاتصالات والاستماع إلى الرسائل الصوتية دون أن تضطر إلى ترك عجلة القيادة.

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خصائص ساعات آبلواشتهرت ساعة آبل بسبب قدرتها على مساعدة من يرتديها بشكل كبير إذ يمكن من خلالها التواصل السريع مع عدد كبير من الأصدقاء والرد على البريد الإليكتروني ومعرفة حالة الطقس.كما تعتبر ساعة آبل مساهماً أساسيا في تحسين لياقة مستخدمها ومراقبة صحته العامة من خلال قياس معدل ضربات القلب وحساب السعرات الحرارية التي يتم حرقها بشكل يومي.منافسة متوقعةوربما نجد منافسة بين آبل والكثير من الشركات الأخرى بعد طرح الساعة بهذه الخصائص خاصة وأن نظام أندرويد تمكن من تدشين تقنية أندرويد أوتو والذي ينافس نظام آبل كار بلاي من خلال تقديم الوظائف ذاتها من ملاحة ورد على الرسائل وتشغيل الموسيقى والرد على الهاتف وإرسال الرسائل القصيرة أيضا.وتعمل الشركات بشكل تنافسي وسريع من أجل خدمة أصحاب السيارات بأشكال مختلفة لتحقيق النجاح أولاً ولجعل قيادة السيارات أكثر متعة.