

جوجل ستغلق خدمة طباعة الصور بالذكاء الاصطناعي في 30 يونيو جوجل ستغلق خدمة طباعة الصور بالذكاء الاصطناعي في 30 يونيو

لم تكن خدمة طباعة الصور الآلية من جوجل طويلة بالنسبة لهذا العالم، فقد علمت Droid Life عبر The Verge أن Google ستغلق خدمة التجربة الموجهة بواسطة الذكاء الاصطناعي AI في 30 يونيو.







ولم تذكر ما الذي دفع بالإغلاق في إشعار للأعضاء، لكنها قالت إنها تأمل في تطوير هذه الميزة وجعلها متاحة على نطاق أوسع؛ إذن هذه

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ليست النهاية، حتى لو كان من المحتمل أن تتغير الخدمة.التجربة التجريبية التي تبلغ 8 دولارات في الشهر لديها ذكاء اصطناعي يختار أفضل 10 صور لك مرتبة حسب الوجوه أو المناظر الطبيعية أو مزيج وطباعتها على البطاقات 4 × 6، مع تعديلات إذا كنت تفضل ذلك.كان من المفترض أن تكون هدايا، أو مجرد ذكريات جميلة إذا كنت تريد أكثر من مجرد نسخ رقمية، ومع ذلك، لم يكن لدى Google أفضل توقيت، أصبحت الخدمة معرفة عامة في شهر فبراير، قبل شهر واحد فقط من دخول معظم أنحاء العالم عمليات حظر للأوبئة - من الصعب تبرير إنفاق الأموال على خدمة صور عندما لا تتمكن من الاختلاط بالآخرين أو السفر، إذا كانت هناك خدمة متابعة، فقد تضطر إلى الانتظار.