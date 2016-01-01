تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات

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صورة الخبر: تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات
تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات

يبدو أنه لا نهاية لتسريبات فورد برونكو 2021 وشقيقتها الصغرى برونكو سبورت 2021، حيث كشفت صورة جديدة عن السيارتين بوضوح كامل أثناء اختبارات التضاريس الوعرة.

في الصورة نرى نسخة البابين تحديداً لبرونكو 2021، وهي أول مرة نرى فيها هذه النسخة بدون تمويهات، كما نرى شيفروليه كولورادو ZR2 وفورد F-150 بجوارهم.

ونرى أن برونكو ذات البابين تتمتع بأبعاد وعرة وجنوط ضخمة للطرق الوعرة وإطار احتياطي بالخلف وفرجة واسعة عن الأرض لخوض المياه بسهولة ولإعطاء السيارة طابعاً أكثر قوة.

بالنسبة لبرونكو سبورت فنعلم أنها ستكون مبنية على نفس منصة فورد اسكيب SUV لذا من الصعب مقارنتها مباشرة ببرونكو الأكبر حجماً.. وستشكف فورد عن برونكو 2021 في 13 يوليو وقد نرى تدشين برونكو سبورت في ذات اليوم.

صورة الخبر: تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات

صورة الخبر: تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات

المصدر: المربع نت

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