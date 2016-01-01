يبدو أنه لا نهاية لتسريبات فورد برونكو 2021 وشقيقتها الصغرى برونكو سبورت 2021، حيث كشفت صورة جديدة عن السيارتين بوضوح كامل أثناء اختبارات التضاريس الوعرة.
في الصورة نرى نسخة البابين تحديداً لبرونكو 2021، وهي أول مرة نرى فيها هذه النسخة بدون تمويهات، كما نرى شيفروليه كولورادو ZR2 وفورد F-150 بجوارهم.
ونرى أن برونكو ذات البابين تتمتع بأبعاد وعرة وجنوط ضخمة للطرق الوعرة وإطار احتياطي بالخلف وفرجة واسعة عن الأرض لخوض المياه بسهولة ولإعطاء السيارة طابعاً أكثر قوة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريب فورد برونكو وبرونكو سبورت 2021 بدون تمويهات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق