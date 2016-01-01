

بعد أيام.. الكشف عن إم جي هكتور بلس ذات الثلاث صفوف بعد أيام.. الكشف عن إم جي هكتور بلس ذات الثلاث صفوف

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بدأت شركة إم جي موتور في الهند إنتاج ثالث خياراتها في السوق الهندي، إم جي هكتور والتي ظهرت في نسخة SUV ذات ثلاث صفوف لأول مرة في معرض أوتو إكسبو للسيارات 2020 في فبراير العام الجاري.



وكان من المفترض إطلاق السيارة بشكل مفاجىء في أبريل الماضي ولكن تم تأجيل إطلاقها بسبب ظروف غير متوقعة، ولكن حددت إم جي إطلاق السيارة هكتور بلس في السوق الهندية في أول يوليو القادم.



وسيتم إطلاق السيارة في ست مقاعد، ويمكن للشركة تقديم نسخة السبع مقاعد من السيارة اعتمادًا على استجابة وردود فعل السوق، واكتسبت إم جي هكتور بسرعة كبيرة شعبية في السوق الهندي، ومن المتوقع أن تحقق النسخة الجديدة مبيعات كبيرة للسيارة.

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أما عن المواصفات تحت غطاء المحرك، فالسيارة تأتي بمحركات بنزين سعة 1.5 لترًا مزودة بشاحن توربيني يولد قوة 143 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن.متر، ونسخة أخرى هجينة من نفس المحرك، بالإضافة إلى نسخة تعمل بمحرك ديزل سعته 2.0 لترًا تولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 350 نيوتن.متر.ويتوقع أن تأتي السيارة إم جي هكتور بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، بالإضافة إلى خيار أتوتوماتيكي DCT مع محركات البنزين، وستنافس السيارة الجديدة سيارات أخرى في السوق الهندي مثل تويوتا إنوفا كريستا وماهيندرا إكس يو في 500 بالإضافة إلى تاتا جرافيتاس.