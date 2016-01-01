في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بدأت شركة إم جي موتور في الهند إنتاج ثالث خياراتها في السوق الهندي، إم جي هكتور والتي ظهرت في نسخة SUV ذات ثلاث صفوف لأول مرة في معرض أوتو إكسبو للسيارات 2020 في فبراير العام الجاري.
وكان من المفترض إطلاق السيارة بشكل مفاجىء في أبريل الماضي ولكن تم تأجيل إطلاقها بسبب ظروف غير متوقعة، ولكن حددت إم جي إطلاق السيارة هكتور بلس في السوق الهندية في أول يوليو القادم.
وسيتم إطلاق السيارة في ست مقاعد، ويمكن للشركة تقديم نسخة السبع مقاعد من السيارة اعتمادًا على استجابة وردود فعل السوق، واكتسبت إم جي هكتور بسرعة كبيرة شعبية في السوق الهندي، ومن المتوقع أن تحقق النسخة الجديدة مبيعات كبيرة للسيارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد أيام.. الكشف عن إم جي هكتور بلس ذات الثلاث صفوف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق