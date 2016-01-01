

فوائد صحية واستخدامات مذهلة للريحان فوائد صحية واستخدامات مذهلة للريحان

الريحان من الأعشاب المفيدة جدا لاحتوائها على الزيوت العطرية المليئة بالمركبات الفينولية، فضلا على أهم الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومنها البوليفينول مما يحمي الجسم من التعرض إلى الأمراض.



ومن خلال ما يلي نتعرف على الفوائد الصحية للريحان وأهم استخداماته.



فوائد الريحان الصحية

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فوائد الريحان الصحيةالحماية من السرطان:الريحان غني بمضادات الأكسدة مما يساعد على محاربة الشوارد الحرة التي تهاجم الجسم والمسببة في الأمراض السرطانية، فقد أثبتت الدراسات أن مادة الفلافونويد التي توجد بالريحان تحمي خلايا الجسم من العوامل الخارجية والإشعاعات مما يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية.تعزيز صحة القلب:مضادات الأكسدة ومنها البيتا كاروتين التي توجد في الريحان قادرة على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أنه يساعد على منع تأكسد الكوليسترول والحماية من الجذور الحرة مما يقي من الإصابة بالجلطات القلبية.5 نباتات تخلصك من إزعاج البعوض.. أبرزها الريحان والقطيفةفضلا على أن الريحان يعتبر مصدر جيد للبوتاسيوم والماغنسيوم مما يساعد على توسيع الشرايين، والتقليل من ارتفاع ضغط الدم، والحماية من الإصابة بالنوبات القلبية.الريحان لصحة القلبعلاج الالتهابات:يساعد الريحان في علاج التهابات المفاصل وحالات الروماتيزم والوقاية من إلتهابات الجهاز الهضمي والأمعاء، فضلا على أن الريحان يساعد على التقليل من نمو البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي.التخلص من القلق:وفق الدراسات المختلفة فإن الريحان يحتوي على المواد الكيميائية التي تساعد في التقليل من هرمون الكورتيزول بالدم والذي يفرزه الجسم عند التوتر والقلق.فوائد بذور الريحان للشعر.. لمعان وقوة وجاذبيةوتناول مشروب الريحان يساعد على التقليل من القلق والإجهاد والضغوط النفسية التي يواجهها الإنسان.تعزيز الجهاز المناعي:يعتبر الريحان مضاد للفيروسات مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وهذا يقي من الإصابة بالأمراض المختلفة حيث أن الريحان يحتوي على الفلافونويدات والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية التي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض وتساعد على زيادة النشاط الذهني.الريحاناستخدامات الريحانتطهير اليدين:وفق تقرير ذكره موقع (times now news) فإن الريحان يتم استخدامه كمطهر لليدين وهذا لأنه مضاد للميكروبات والجراثيم فضلا على أنه يستخدم لتطهير الفم.التخلص من رائحة الفم الكريهة:مضغ أوراق الريحان يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة والتخلص من السموم الزائدة بالجسم، حيث يمكنك مضغ من 5 إلى 10 أوراق من الريحان في الصباح.علاج التهاب الحلق:تناول شاي الريحان يساعد على التقليل من التهابات الحلق وحماية الجهاز التنفسي من الإلتهابات المختلفة، والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.