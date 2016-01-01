

لتجنب كورونا.. 6 خطوات لتنظيف النظارة الطبية لتجنب كورونا.. 6 خطوات لتنظيف النظارة الطبية

دفع تفشي فيروس كورونا المستجد، العديد من المواطنين حول العالم إلى البحث عن الطرق الإحترازية للوقاية من العدوى بالجائحة العالمية، ولأن المرض يمكن أن ينتقل بعدة طرق منها العين، فإن ارتداء النظارات الطبية أو الشمسية يعد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.



وذكر موقع "أوول أبوت فيجن" الأمريكي، أن تنظيف النظارات بصورة مستمرة يساهم في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك 6 خطوات يجب اتباعها، نقلها موقع "سبوتنيك" الروسي كالتالي:



غسل الأيدي

تتعرض الأيدي للمس العديد من الأسطح التي قد تكون ملوثة وحاملة للفيروسات، ولذلك يجب أن تكون أول شيء يتم تنظيفه جيدًا بالماء والصابون وتجفيفهما قبل أن تبدأ في تنظيف النظارة.

قد يعجبك أيضا...

غسل النظارةيجب غسل النظارة بماء للتخلص من الأتربة العالقة بها، ويجب أن يكون الماء دافئا.استخدام الصابون السائلينصح باستخدام الصابون السائل في تنظيف النظارة وتحريكه على جميع أجزائها، وتجنب استخدام المواد الكيميائية حتى لا تتسبب في تلف العدسات.استخدام الماء للمرة الثانيةبعد استخدام الصابون السائل في جميع أجزاء النظارة، يجب غسلها مرة ثانية بالماء وبصورة جيدة، حتى تتخلص من بقايا الصابون السائل.التجفيفبعد غسل النظارة يجب استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة وتجفيفها جيدًا قبل إعادة استخدامها.الفحص النهائيبعد إتمام كل الخطوات السابقة، يجب إعادة فحص العدسات مرة أخرى وإذا وجدت أي آثار لملوثات فإنه يمكن استخدام قطعة قماش خاصة بتنظيف النظارات، والتي تكون في الغالب مصنوعة من مادة شديدة النعومة.أما بالنسبة لتنظيف النظارة بالكحول، فقد حذر اللواء مهندس مجدي فهمي، رئيس مصلحة الكيمياء السابق، من الاستخدام المفرط للكحول في تعقيمها، خلال حديثه لـ"الوطن، قائلا: "نظارات النظر والشمس، يكون استخدامها عن طريق غسلها بالمياه والصابون واستخدام القطنة مبلولة بجزء بسيط من الكحول، حيث أن الزيادة في استخدام الكحول يؤدي إلى عتامة عدسة النظارة بمرور الوقت.