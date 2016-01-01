تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره

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صورة الخبر: تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره
تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره

كشفت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، عن إغلاق شارع الهرم بشكل كلي في الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من تمام التاسعة مساء اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل، وذلك استكمالًا لتركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر.

ويعد شارع الهرم من الشوارع المهمة والحيوية بمحافظة الجيزة بمرور الزمن، فضلًا عن أنه المؤدي لأهم المعالم المصرية القديمة وهي أهرامات الجيزة الثلاثة والتي توجد بمنطقة نزلة السمان.

يبدأ شارع الهرم من منطقة الجيزة وينتهي عند الأهرامات الثلاثة.

وترصد "الوطن" خلال هذا التقرير، مجموعة من الصور النادرة للشارع الأشهر بمحافظة الجيزة، وذلك في أوائل القرن العشرين.

وتكشف الصور التحول الكبير الذي شهده شارع الهرم على مدار قرن من الزمن، حيث تظهر خلال اللقطات أهرامات الجيزة المطلة على أحد فروع نهر النيل، علاوة على وجود ترام الجيزة القديم.

صورة الخبر: تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره

صورة الخبر: تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره

صورة الخبر: تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره

المصدر: الوطن

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