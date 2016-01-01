كشفت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، عن إغلاق شارع الهرم بشكل كلي في الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من تمام التاسعة مساء اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل، وذلك استكمالًا لتركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعة الزمر.
ويعد شارع الهرم من الشوارع المهمة والحيوية بمحافظة الجيزة بمرور الزمن، فضلًا عن أنه المؤدي لأهم المعالم المصرية القديمة وهي أهرامات الجيزة الثلاثة والتي توجد بمنطقة نزلة السمان.
يبدأ شارع الهرم من منطقة الجيزة وينتهي عند الأهرامات الثلاثة.
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التعليقات على تزامنا مع إغلاقه.. لقطات نادرة لشارع الهرم قبل تطويره
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