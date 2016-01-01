بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

قالت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، إنها أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة اليوم السابع الخاصة عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".
وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".
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