بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

آخر الأخباراخبار منوعة › بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

صورة الخبر: بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها
بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

قالت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، إنها أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنها تعرض طلب الزواج، وتبحث عن عريس لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع الخاصة عن مها أسامة (32 عاما)، الأحد، قولها: "خسرت شغلي، بس إن شاء الله اللي جاي أحسن".

وكانت الفتاة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها الشخصي قالت فيه: "أنا مها أسامة عندي 32 سنة، وعارضة نفسي للجواز على فيسبوك، وعارفة أنا القرار مش سهل وهيجيبلي مشاكل كتير".

وأضافت "مفيش خروج ومفيش كافيهات ومفيش جيمات والدولة شايفه أن ده الصح عشان تحافظ على صحة مواطنيها، والطبيعي دلوقتي أن كل بني آدم يعمل اللي هو شايفه صح.. زي ما الدولة عملت وخدت الإجراءات عشان تحافظ علينا كل واحد يعمل اللي شايفه صح اللي يحافظ على سلامته".

وأشارت إلى أنه على المتقدم لزواجها أن يكون جادا ويريد الزواج ومحترما. وتابعت "اللي شايف نفسه جاد يبعتلي أنا مش هتكلم عن نفسي كتير ومش هقول تفاصيل بس اللي مهتم يعرف تفاصيل هيعرف يوصلي إزاى".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7330

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager