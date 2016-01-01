

مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا

لم تمنع الاضطرابات السياسية من تصدر مدينة هونج كونج قائمة شركة Mercer لاستشارات الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة بالنسبة للمغتربين.



وبحسب تقرير نقلته «سبوتنيك»، تناول مستوى المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونج كونج قائمة الدول الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.



وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشق آباد التركمانية، في المرتبة الثانية متقدمة على طويكو التي حلت في المرتبة الثالثة، وخلفها بالترتيب كل من زيوريخ، سنغافورة ونيويورك.

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واعتمد المركز في تصنيفه على عدد من العوامل تتعلق بتقلبات أسعار العملة وتكلفة التضخم للسلع والخدمات وأسعار الإقامة.وعلى صعيد أرخص المدن معيشة، تصدرت العاصمة التونسية، تونس، القائمة بحلولها في المركز 209، وخلفها العاصمة الناميبية ويندهوك (208)، والعاصمة الأوزبكية طقشند (207).يذكر بأن إحصاءات المركز تم جمعها في مارس من هذ العام، لذلك فإن تأثيرات جائحة كورونا لم تنعكس على التصنيف بشكل مباشر.