لم تمنع الاضطرابات السياسية من تصدر مدينة هونج كونج قائمة شركة Mercer لاستشارات الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة بالنسبة للمغتربين.
وبحسب تقرير نقلته «سبوتنيك»، تناول مستوى المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونج كونج قائمة الدول الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.
وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشق آباد التركمانية، في المرتبة الثانية متقدمة على طويكو التي حلت في المرتبة الثالثة، وخلفها بالترتيب كل من زيوريخ، سنغافورة ونيويورك.
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التعليقات على مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا
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