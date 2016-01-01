مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا

آخر الأخباراخبار منوعة › مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا

صورة الخبر: مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا
مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا

لم تمنع الاضطرابات السياسية من تصدر مدينة هونج كونج قائمة شركة Mercer لاستشارات الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة بالنسبة للمغتربين.

وبحسب تقرير نقلته «سبوتنيك»، تناول مستوى المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونج كونج قائمة الدول الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.

وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشق آباد التركمانية، في المرتبة الثانية متقدمة على طويكو التي حلت في المرتبة الثالثة، وخلفها بالترتيب كل من زيوريخ، سنغافورة ونيويورك.

واعتمد المركز في تصنيفه على عدد من العوامل تتعلق بتقلبات أسعار العملة وتكلفة التضخم للسلع والخدمات وأسعار الإقامة.

وعلى صعيد أرخص المدن معيشة، تصدرت العاصمة التونسية، تونس، القائمة بحلولها في المركز 209، وخلفها العاصمة الناميبية ويندهوك (208)، والعاصمة الأوزبكية طقشند (207).

يذكر بأن إحصاءات المركز تم جمعها في مارس من هذ العام، لذلك فإن تأثيرات جائحة كورونا لم تنعكس على التصنيف بشكل مباشر.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مدينة عربية الأرخص من حيث المعيشة: لم تتأثر بكورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51577

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager