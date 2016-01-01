أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الاثنين، أن الليبي خيري سعد الله، الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.
وقالت باتيل "هذا حدث مأساوي. ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد".
وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت أن الرجل الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم هو لاجئ ليبي في سن 25 عاما يدعى خيري سعد الله، وقد وصل المملكة المتحدة قبل عدة سنوات هاربا من الحرب في ليبيا.
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التعليقات على دوافع غير إرهابية.. بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم ريدينج
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