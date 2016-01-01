قال الدكتور أسامة مندور، طبيب عزل بمستشفى الساحل التعليمى، أننا كأطباء نحارب عدو خفي، معلقًا: "احنا مش عارفين الفيروس هيجلنا منين وعلى قد الامكانيات بنكون متواجدين".
وأضاف "مندور" خلال حواره ببرنامج، "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية، "دى ام سى"، أن الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية والفيتامينات قد تسبب أمراضا مزمنة.
وأشار الدكتور أسامة مندو، إلى أنه عند إصابة أى شخص بفيروس كورونا عليه بالهدوء وعدم التوتر فهو أول علاج لمواجهة الفيروس والقضاء عليه.
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التعليقات على طبيب: الاستخدام الخاطئ للأدوية والفيتامينات يسبب أمراضا مزمنة
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