طبيب: الاستخدام الخاطئ للأدوية والفيتامينات يسبب أمراضا مزمنة

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الاستخدام الخاطئ للأدوية والفيتامينات

قال الدكتور أسامة مندور، طبيب عزل بمستشفى الساحل التعليمى، أننا كأطباء نحارب عدو خفي، معلقًا: "احنا مش عارفين الفيروس هيجلنا منين وعلى قد الامكانيات بنكون متواجدين".

وأضاف "مندور" خلال حواره ببرنامج، "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية، "دى ام سى"، أن الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية والفيتامينات قد تسبب أمراضا مزمنة.

وأشار الدكتور أسامة مندو، إلى أنه عند إصابة أى شخص بفيروس كورونا عليه بالهدوء وعدم التوتر فهو أول علاج لمواجهة الفيروس والقضاء عليه.

وتابع، أن وزارة الصحة المصرية وفرت بروتوكول معين لـ علاج كورونا يشمل الحالات المتوسطة والضعيفة والخطيرة وعلى حسب نوعية الحالة يتم التعامل معها.

وأكد طبيب عزل بمستشفى الساحل التعليمي، أن الفيتامينات لا تواجه الفيروس، موضحا أن ممارسة الرياضة وتناول الفاكهة والجزر والفلفل الملون والليمون والحمضيات بشكل عام مهم جدًا للوقاية من كورونا.

المصدر: elbalad

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