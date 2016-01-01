كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق



كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب غياب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة الفريق ضد إيفرتون، أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي، في ديربي الميرسيسايد والذي انتهى بالتعادل السلبي.



وقال كلوب في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز": "نحن في وقت حساس للغاية من الموسم، وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري لا يجب أن ننسى أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".



وتابع: "لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين، بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح وروبرتسون".

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وأضاف: "الثنائي تدرب بالفعل، ولكن ليس مع باقي الفريق، وبدا كلاهما بشكل جيد خلال التدريبات، لهذا السبب لم يشارك (مو) في المباراة، وخرج روبرتسون من القائمة".وأتم كلوب تصريحاته قائلًا: "لذلك كان من الأفضل أن يواصل روبرتسون التأهيل، وألا يشارك صلاح أمام إيفرتون".ويتصدر ليفربول جدول الترتيب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بفارق 23 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 9 جولات من النهاية.ويحتاج ليفربول لحصد 5 نقاط أو الفوز بمباراة واحدة وخسارة مانشستر سيتي 3 نقاط، من أجل حصد لقب البريميرليج 19 في تاريخه، والذي غائب عن أسوار أنفيلد منذ أكثر من 30 عامًا.