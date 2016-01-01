كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن سبب غياب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة الفريق ضد إيفرتون، أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي، في ديربي الميرسيسايد والذي انتهى بالتعادل السلبي.
وقال كلوب في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز": "نحن في وقت حساس للغاية من الموسم، وبعد 4 أسابيع من التدريبات والتحضير لاستئناف الدوري لا يجب أن ننسى أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل".
وتابع: "لذا يجب أن نفكر في أمر مشاركة كل اللاعبين، بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التدرب مع الفريق خلال الأسبوع الماضي مثل صلاح وروبرتسون".
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التعليقات على كلوب عن سر غياب محمد صلاح أمام إيفرتون: لم يتدرب مع الفريق
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