بسبب سيرينو.. بوادر أزمة بين فايلر والأهلي

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أزمة بين فايلر والأهلي

كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أنه هناك بوادر أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز سيرينو.

ويرغب السويسري رينيه فايلر في ضم اللاعب بأي شكل لدعم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وحاولت إدارة النادي الأهلي ضم اللاعب لكنها أصطدمت بتجديد صن داونز لتعاقده ثم اللاعب نفسه متردد في قبول عرض القلعة الحمراء، لذلك يبدو أن هناك أزمة بسبب هذا الملف.

ومن المقرر أن يعود رينيه فايلر نهاية الشهر الجاري للقاهرة لاستكمال تعاقده مع الأهلي.

المصدر: elbalad

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