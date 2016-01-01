كشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أنه هناك بوادر أزمة بين إدارة النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب لاعب وسط وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز سيرينو.
ويرغب السويسري رينيه فايلر في ضم اللاعب بأي شكل لدعم صفوف الأهلي في الموسم المقبل.
وحاولت إدارة النادي الأهلي ضم اللاعب لكنها أصطدمت بتجديد صن داونز لتعاقده ثم اللاعب نفسه متردد في قبول عرض القلعة الحمراء، لذلك يبدو أن هناك أزمة بسبب هذا الملف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسبب سيرينو.. بوادر أزمة بين فايلر والأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق