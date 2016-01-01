اعرف أعراض قرحة المعدة المبكرة ومنها ألم البطن

قرحة المعدة أو القرحة الهضمية هي كسر في البطانة الداخلية للمريء أو المعدة أو الاثني عشر، وتحدث القرحة الهضمية عندما تتآكل بطانة هذه الأعضاء بسبب العصارات الهضمية الحمضية التي تفرزها خلايا المعدة في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات الإصابة بقرحة المعدة وهل تسبب الألم وفقاً لموقع " medicinenet".
مرض القرحة الهضمية شائع ويصيب ملايين الناس علاوة على ذلك، يمكن أن تتكرر إصابتك بالقرحة الهضمية عدة مرات حتى القرح التي تلتئم ما لم يتم توجيه العلاج لمنع تكرارها.
هل القرحة الهضمية مؤلمة؟
يرتبط ألم مرض القرحة بشكل ضعيف بوجود أو شدة التقرح النشط ويعاني بعض الأفراد من ألم مستمر حتى بعد شفاء القرحة تمامًا عن طريق الأدوية بينما لا يعاني الآخرون من أي ألم على الإطلاق. غالبًا ما تأتي القرح وتذهب تلقائيًا دون أن يعرف الفرد أنها موجودة إلا إذا حدثت مضاعفات خطيرة (مثل النزيف أو الانثقاب).
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