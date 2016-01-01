اعرف أعراض قرحة المعدة المبكرة ومنها ألم البطن



قرحة المعدة قرحة المعدة

قرحة المعدة أو القرحة الهضمية هي كسر في البطانة الداخلية للمريء أو المعدة أو الاثني عشر، وتحدث القرحة الهضمية عندما تتآكل بطانة هذه الأعضاء بسبب العصارات الهضمية الحمضية التي تفرزها خلايا المعدة في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلامات الإصابة بقرحة المعدة وهل تسبب الألم وفقاً لموقع " medicinenet".



مرض القرحة الهضمية شائع ويصيب ملايين الناس علاوة على ذلك، يمكن أن تتكرر إصابتك بالقرحة الهضمية عدة مرات حتى القرح التي تلتئم ما لم يتم توجيه العلاج لمنع تكرارها.



هل القرحة الهضمية مؤلمة؟



يرتبط ألم مرض القرحة بشكل ضعيف بوجود أو شدة التقرح النشط ويعاني بعض الأفراد من ألم مستمر حتى بعد شفاء القرحة تمامًا عن طريق الأدوية بينما لا يعاني الآخرون من أي ألم على الإطلاق. غالبًا ما تأتي القرح وتذهب تلقائيًا دون أن يعرف الفرد أنها موجودة إلا إذا حدثت مضاعفات خطيرة (مثل النزيف أو الانثقاب).

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اعراض قرحة المعدةتختلف أعراض وعلامات مرض القرحة الهضمية (المريء أو الاثني عشر أو المعدة) فبعض الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة ليس لديهم أي أعراض أو علامات بينما قد يكون لدى البعض الآخر عدد قليل من الاعراض.وأكثر أعراض القرحة الهضمية شيوعًا هو حدوث ألم خفيف أو حارق في المعدة يمكن الشعور بالألم في أي مكان بين زر بطنك وعظمة صدرك ألم من قرحة المعدة أو المعدة.عادة ما يحدث عندما تكون معدتك فارغة، على سبيل المثال، بين الوجبات أو أثناء الليل.قد تتوقف لفترة وجيزة إذا كنت تتناول مضادات الحموضة.قد تستمر من دقائق إلى ساعات.قد يأتي ويذهب لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر.تشمل الأعراض والعلامات الأخرى الأقل شيوعًا للقرحة الهضمية:-الانتفاخ.- التجشؤ-الشعور بالغثيان-ضعف الشهية ،-القيء-فقدان الوزن.حتى إذا كانت أعراضك خفيفة، فقد تكون لديك قرحة هضمية. يجب عليك زيارة طبيبك للتحدث عن أعراضك. بدون علاج ، يمكن أن تتفاقم قرحة المعدة.