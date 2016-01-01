ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأطعمة المقلية؟

تسبب فيروس كورونا في بقاء معظم الناس في المنزل وهو ما زاد من تناول الأطعمة المقلية وغير الصحية علاوة على شراء الأطعمة الجاهزة "دليفرى"، لكن هل فكرت في أضرار تناول الأطعمة المقلية وتأثيرها على جسمك.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية وفقاً لموقع "eat".
لماذا الأطعمة المقلية سيئة لجسمك؟
عندما تقلى الأطعمة تصبح أكثر كثافة من حيث السعرات الحرارية لأن الجزء الخارجي من الطعام يفقد الماء ويمتص الدهون أو الزيت يمكن أن تحتوي الزيوت التي تُقلى فيها الأطعمة على دهون متحولة، والتي ثبت أنها ترفع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة.
يشير LDL إلى البروتين الدهني منخفض الكثافة ويعرف أيضًا بالنوع السيئ من الكوليسترول، أي النوع الذي يمكن أن يسد الشرايين ويسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
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