من الأشقر الداكن لقوس القزح.. أحدث ألوان صبغات الشعر الرجالى



أحدث ألوان صبغات الشعر الرجالى أحدث ألوان صبغات الشعر الرجالى

يحرص الرجل على أن يظهر بشكل لائق وجذاب، لذلك يهتم بالاطلاع على كل ماهو جديد خاصة فى تسريحات الشعر وألوانه، لذلك أشار تقرير منشور بموقع "hairbro"، إلى أحدث ألوان صبغات الشعر الرجالى لعام 2020، والتى تناسب جميع الأذواق سواء محبى الألوان الهادئة أو غير تقليدية، مثل اللون الأشقر الداكن والرمادى وغيرها من الألوان المختلفة.



اللون الأشقر الداكن

يعتبر اللون الأشقر الداكن من أحدث ألوان صبغات الشعر الرجالى، والذى يناسب البشرة الفاتحة، والخمرية، ويساعد على الظهور بشكل أنيق أمام الأخرين .





الدمج بين اللون الفضي والأسوديعتبر الدمج بين اللون الفضى والأسود من أحدث ألوان صبغات الشعر، والتى تعتمد على صبغ منتصف رأس الرجل باللون الفضى، وترك حواف الرأس سوداء اللون، ما يضيف إطلالة مميزة للرجل.الدمج بين اللون الأحمر و الأسوديناسب دمج اللون الأحمر مع الأسود الرجال الذين يفضلون ألوان صبغة شعر مميزة، حيث يعتمد هذا الـ"لوك" على عمل ظلال من اللون الأحمر الداكن فى منتصف الرأس، مع ترك حواف الرأس باللون الأسود .لون الشعر رماديقد يرغب بعض الرجال فى صبغ شعر الرأس بأكمله بلون مميز، وهؤلاء يناسبهم اللون الرمادى الذى يتميز بالأناقة، ويتوافق مع ألوان البشرة المختلفة، ويضيف إطلالة مميزة للرجل.لون نحاسييناسب اللون النحاسى أصحاب البشرة الفاتحة والخمرية، ويناسب من الألوان التقليدية والتى تتوافق مع الأذواق الكلاسيكية من الرجال.لون شعر قوس قزحقد يرغب بعض الرجال استخدام ألوان عصرية وهؤلاء يناسبهم لون شعر قوس قزح الغنى بالألوان المختلفة، التى تجعله يناسب جميع ألوان البشرة، وتعتبر ألوان قوس قزح من الألوان المبهجة والمناسبة لأجواء فصل الصيف، ويتوافق مع ألوان الملابس المختلفة، كما تضيف إطلالة مميزة ومختلفة للرجل بين أصدقائه وزملائه فى العمل.















