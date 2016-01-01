لو حاسس بضغط من الشغل فى البيت.. نصائح تساعدك على التخلص من القلق والتوتر



لو حاسس بضغط من الشغل فى البيت لو حاسس بضغط من الشغل فى البيت

قد يشعر بعض الأشخاص بالملل والاكتئاب من إطالة فترة الجلوس داخل المنزل، ومطالبته بضرورة التوازن بين حياته الاجتماعية والمهنية خلال فترة العزل المنزلى، وقد يتعرض لضغط من رؤسائه فى العمل لإنجاز الكثير من المهام فى وقت واحد، ما يؤثر بشكل سلبى على نفسية الموظف، وتجعله يصل لمرحلة الانهيار، لذلك أشار تقرير منشور بموقع "herworld"، إلى بعض النصائح التى يجب أن يتبعها الموظف فى هذه الحالة.







الحصول على قسط من الراحة



إذا شعر الموظف بأن عينيه أجهدت من إطالة التركيز على شاشة الكمبيوتر، يجب فى هذه الحالة الحصول على قسط من الراحة، لاستعادة نشاطه من جديد، وقد تساعده هذه النصيحة فى التخلص من الشعور بالتعب والوقاية من الصداع الذى قد ينتج من الإجهاد والتعب.

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تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعىيفضل عند الشعور بالملل والاكتئاب، تجنب تصفح مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يحتوى فى الكثير من الأحيان على العديد من الأخبار السيئة أو مشاهد عنف، تؤثر على الصحة العقلية، لذلك يفضل تجنب هذه المواقع .التحدث مع الأصدقاء أو أفراد العائلةيجب على الموظف أو الموظفة عند الشعور بالقلق والتوتر دون سبب، التحدث مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الشخص المفضل لهم، سواء عن المشاكل التى تمر بها أو فى أى أمر أخر، مما يساعد على تحسين الحالة النفسية .استشارة طبيب نفسىيمكن استشارة طبيب نفسى فى بعض المشاكل التى تمر بها خلال هذه الفترة، ليصف لك العلاج المناسب للتخلص من الشعور بالتوتر والقلق الدائم.ممارسة بعض الهواياتيفضل تخصيص خلال وقت خلال اليوم فى ممارسة بعض الهوايات والأنشطة المفضلة والتى تساعد على تحسين الحالة النفسية للموظف، وتجعله يتخلص من القلق والتوتر الدائم، واستعادة الشعور بالنشاط والحيوية من جديد والإقبال على الحياة .