صناعة التجميل في بعض الأحيان ليست صديقة للبيئة، والشامبو الصلب هو محاولتها الأخيرة لمكافحة الآثار الضارة التي كانت تسبب فيها الشامبو التقليدى السنوات الماضية، كما أشار موقع "thelist".
ألواح الشامبو هي بالضبط تشبه الصابون، فبغض النظر عن تقليص العبوات البلاستيكية، إلا أنها أيضًا ستدوم لفترة طويلة حيث يمكنك استخدامها لما يصل إلى 80 غسلة.
والأفضل من ذلك، أنها مصنوعة من مكونات طبيعية بالكامل، لذلك لا توجد مواد كيميائية مخيفة تهاجم شعرك أو تهاجمه، كما أنها صديقة للبيئة، لذلك يمكنك أن تشعرى بالأمان تجاه أنك تفعلى بعض الخير للعالم، وكذلك رأسك.
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التعليقات على صديق للبيئة ويرطب الشعر.. أسباب تدفعك لاستخدام الشامبو الصلب
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