صديق للبيئة ويرطب الشعر.. أسباب تدفعك لاستخدام الشامبو الصلب



الشامبو الصلب الشامبو الصلب

صناعة التجميل في بعض الأحيان ليست صديقة للبيئة، والشامبو الصلب هو محاولتها الأخيرة لمكافحة الآثار الضارة التي كانت تسبب فيها الشامبو التقليدى السنوات الماضية، كما أشار موقع "thelist".



ألواح الشامبو هي بالضبط تشبه الصابون، فبغض النظر عن تقليص العبوات البلاستيكية، إلا أنها أيضًا ستدوم لفترة طويلة حيث يمكنك استخدامها لما يصل إلى 80 غسلة.



والأفضل من ذلك، أنها مصنوعة من مكونات طبيعية بالكامل، لذلك لا توجد مواد كيميائية مخيفة تهاجم شعرك أو تهاجمه، كما أنها صديقة للبيئة، لذلك يمكنك أن تشعرى بالأمان تجاه أنك تفعلى بعض الخير للعالم، وكذلك رأسك.

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ولكن إذا كنتِ لا تزالين قلقة بشأن التخلي عن شيء كنت تستخدمينه طوال حياتك، فيمكننا أن نرصد لك عددا من الإيجابيات الرئيسية عند إجراء التبديل.يمكن للشامبو الصلب أن يعيد تنشيط شعركلا يسبب الشامبو الصلب جفاف الشعر بالعكس يجعله رطبًا بالإضافة إلى قدرته على إعادة النشاط لشعرك.ألواح الشامبو ألطف على شعركلا تصنع ألواح الشامبو من الإضافات والمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو التقليدي، مثل تلك الكبريتات السيئة التي تجرد لون شعرك، لذلك فهي أكثر أمانًا للاستخدام بشكل عام.الشامبو الصلب ألطف على الشعر ولن يتركه جافًا بنفس طريقة الشامبو المعبأ في زجاجات.