صديق للبيئة ويرطب الشعر.. أسباب تدفعك لاستخدام الشامبو الصلب

آخر الأخبارالأسرة والطفل › صديق للبيئة ويرطب الشعر.. أسباب تدفعك لاستخدام الشامبو الصلب

صورة الخبر: الشامبو الصلب
الشامبو الصلب

صناعة التجميل في بعض الأحيان ليست صديقة للبيئة، والشامبو الصلب هو محاولتها الأخيرة لمكافحة الآثار الضارة التي كانت تسبب فيها الشامبو التقليدى السنوات الماضية، كما أشار موقع "thelist".

ألواح الشامبو هي بالضبط تشبه الصابون، فبغض النظر عن تقليص العبوات البلاستيكية، إلا أنها أيضًا ستدوم لفترة طويلة حيث يمكنك استخدامها لما يصل إلى 80 غسلة.

والأفضل من ذلك، أنها مصنوعة من مكونات طبيعية بالكامل، لذلك لا توجد مواد كيميائية مخيفة تهاجم شعرك أو تهاجمه، كما أنها صديقة للبيئة، لذلك يمكنك أن تشعرى بالأمان تجاه أنك تفعلى بعض الخير للعالم، وكذلك رأسك.

ولكن إذا كنتِ لا تزالين قلقة بشأن التخلي عن شيء كنت تستخدمينه طوال حياتك، فيمكننا أن نرصد لك عددا من الإيجابيات الرئيسية عند إجراء التبديل.

يمكن للشامبو الصلب أن يعيد تنشيط شعرك
لا يسبب الشامبو الصلب جفاف الشعر بالعكس يجعله رطبًا بالإضافة إلى قدرته على إعادة النشاط لشعرك.



ألواح الشامبو ألطف على شعرك
لا تصنع ألواح الشامبو من الإضافات والمواد الكيميائية الموجودة في الشامبو التقليدي، مثل تلك الكبريتات السيئة التي تجرد لون شعرك، لذلك فهي أكثر أمانًا للاستخدام بشكل عام.
الشامبو الصلب ألطف على الشعر ولن يتركه جافًا بنفس طريقة الشامبو المعبأ في زجاجات.

المصدر: موقع "thelist"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صديق للبيئة ويرطب الشعر.. أسباب تدفعك لاستخدام الشامبو الصلب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98884

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager