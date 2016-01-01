كعب ولا فلات؟ 5 أشكال أحذية مناسبة للارتداء مع البنطلون الليجن

أصبح البنطلون الليجن من قطع الملابس الأساسية في خزانة عدد كبير من الفتيات والسيدات في العالم، خاصة وأنه يمكن للفتيات ارتدائه في أي مناسبة بأشكال مختلفة تتناسب معها، وسواء كانت إطلالتها كاجوال أو فورمال يمكنها اختياره ببساطة، ولأن لاختيار الحذاء المناسب على البنطلون الليجن قواعد خاصة يمكنها مساعدتك في تحويل إطلالتك من كاجوال إلى أخرى مناسبة للسهرات، فقد نشر موقع مجلة "elle arabia" 5 أشكال للأحذية التي يمكنك ارتداؤها معه.
حذاء فلات
يعد من أكثر أنواع الأحذية التي تفضلها الفتيات لما يوفره لهن من راحة أثناء الحركة، إلا أنه يمتلك الكثير من المميزات الأخرى التي لا تعملها الكثيرات منهن، فهو يساهم في ظهور الساقين بشكل أطول وأنحف، ويمكنك اختيار حذاء فلات بنفس لون البنطلون الليجن.
الكوتشي
لم يعد الكوتشي من الأحذية المصممة خصيصًا للارتداء في الصالات الرياضية أو أثناء ممارسة الرياة بشكل عام، بل أصبح جزء من الإطلالات اليومية للكثير من الفتيات والشباب على حد سواء، وهو من الخيارات المثالية التي يمكنك اللجوء إليها من أجل إطلالة عملية ومريحة في نفس الوقت، خاصة الكوتشي الأبيض، وقد لجأت الكثير من النجمات لمثل هذه الإطلالة منهن جيجي وبيلا حديد وجينيفر لوبيز وسيلينا جوميز.
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