عيد الأب.. 5 حاجات لازم يعرفها أبو البنات.. "خليك محايد واتعلم تعتذرلها"



عيد الأب.. 5 حاجات لازم يعرفها أبو البنات عيد الأب.. 5 حاجات لازم يعرفها أبو البنات

يشعر الأب في كثير من الأحيان بالظلم بسبب الاحتفال بالأم في يوم محدد من كل عام وإغفال دوره في حياة أطفاله، إلا أنه خلال السنوات القليلة بدأت تظهر العديد من الاحتفالات المتعلقة بالرجال بشكل عام والأب بشكل خاص، ويوافق اليوم الموافق 21 من يونيو الاحتفال بيوم الرجال الدولي أو يوم الأب.



ورغم أن الكثيرين يتحدثون عن تجربة الأمومة وقليلين من يتحدثون عن الأبوة، إلا أنها تجربة متفردة، وتختلف أيضًا حسب الطفل، لذا إذا كنت أبًا لفتاة، ينصحك موقع "لايف هاك" الأمريكى بضرورة معرفة 5 أشياء أساسية فى حياة "ابو البنات":



اختيار شريك حياتها المستقبلي

تذكر أنه سيكون لك تأثيرًا مباشرًا على من اختيار ابنتك لزوجها في المستقبل، فهي تراقبك عن كثب وتولي اهتمامًا كبيرًا تجاه موقفك تجاه والدتها والنساء الأخريات، لذا اعلم أنك مسؤول عن قدرتها المستقبلية على الثقة وتشكيل علاقات صحية مع الذكور في حياتها، لأنه سواء كان بوعي أم لا، فإن الكثير من الفتيات يخترن شركائهن بناءً على بعض خصائص آبائهن.

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اتعود تعتذرلهاربما ستضطر أكثر من مرة إلى الاعتذار لها، فقد لا تدرك أنك جرحت عن غير قصد مشاعر ابنتك بشكل سيئ، وفي معظم الأحيان ستتجاوز هي الأمر حتى دون أن تخبرك، ولكن عندما يكون الأمر مهمًا بالفعل، اعتذر منها بطريقة جيدة، وليس فقط بكلمة "آسف"، بل يجب أن تخبرها أنك قد لا تكون مثاليًا، ولكنك تهتم بمشاعرها وتحبها، ولا تدعها تكبر وهي تدرك أنك لا تهتم بمشاعرها.اكسب ثقتهاتمر الفتاة بالعديد من مراحل الصعود والهبوط، خاصة عندما تصل إلى مرحلة المراهقة وتكون بحاجة إلى توجيه، وتحتاج إلى معرفة أنه سيكون دائمًا هنا من أجلها ويمكنها دائمًا الاعتماد عليه، فلا تدعها تنمو مع اعتقاد خاطئ بأن الرجال لا يمكن الوثوق بهم.اقبل فكرة ارتباطهاأصعب الأوقات هي عندما يبدأ الرجال في الانجذاب إلى ابنتك التي لم تعد صغيرة وأصبحت شابة جذابة تحصل الآن على الكثير من اهتمام رجال آخرين في الشارع، وأكبر صراع بين جميع الآباء هو عندما تقدم لهم ابنتهم رجل يرغب في الزواج بها لمقابلته، لذا يجب عليك تقبل فكرة ارتباطها، وأن تثق في اختيارها وتتحفظ قليلًا في الحكم على حياتها العاطفية.خليك محايد في البيتتحتاج إلى الحفاظ على كونك عنصرًا محايدًا حين يحدث خلاف بين الأم والابنة، وألا تنحاز أبدًا لأي منازعات بين ابنتك وزوجتك، لأنك بمجرد أن تقف إلى جانب أحدهما، فسوف تسيء إلى الآخر طوال العمر، فقط حافظ على الحياد واشرح بوضوح أنك لن تكون طرفًا في نزاعاتهما.