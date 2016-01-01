انتشرت صور غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام عن سيارة تخص مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة تحمل اسم "آي دي4" ID4 وهي طراز كهربائي تعمل الشركة على تطويره سرياً.
دوافع فولكس فاجن
وتبحث فولكس فاجن عن توسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية خاصة مع توجه ألمانيا إلى دعم الطرازات الكهربائية المحافظة على البيئة في مواجهة الموديلات الرياضية ذات المحركات الكبيرة التقليدية والتي تطلق الكثير من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وذكر موقع "تك أيه يو" المتخصص في تكنولوجيا السيارات أن فولكس فاجن لم تنجح في الحفاظ على سرية تجاربها لتطوير موديل آي دي4 خاصة وأن المواقع الإخبارية المهتمة بالسيارات تتمكن من التقاط صور تجسسية أثناء الاختبارات.
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التعليقات على سر سيارة فولكس فاجن ينكشف بسبب انستجرام
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