سر سيارة فولكس فاجن ينكشف بسبب انستجرام

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سر سيارة فولكس فاجن ينكشف بسبب انستجرام

انتشرت صور غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة انستجرام عن سيارة تخص مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة تحمل اسم "آي دي4" ID4 وهي طراز كهربائي تعمل الشركة على تطويره سرياً.

دوافع فولكس فاجن
وتبحث فولكس فاجن عن توسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية خاصة مع توجه ألمانيا إلى دعم الطرازات الكهربائية المحافظة على البيئة في مواجهة الموديلات الرياضية ذات المحركات الكبيرة التقليدية والتي تطلق الكثير من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وذكر موقع "تك أيه يو" المتخصص في تكنولوجيا السيارات أن فولكس فاجن لم تنجح في الحفاظ على سرية تجاربها لتطوير موديل آي دي4 خاصة وأن المواقع الإخبارية المهتمة بالسيارات تتمكن من التقاط صور تجسسية أثناء الاختبارات.

وأشار أيضا الموقع إلى مشاركة عدد كبير في تطوير السيارة الجديدة لشركة فولكس فاجن ولذلك فإن تسرب الأخبار والصور لهذا الطراز سيكون أمر محتمل الحدوث.

المصدر: تيربو العرب

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