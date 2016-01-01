

أضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبها أضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبها

تستخدم المطبات الصناعية في كل دول العالم للحد من سرعة السيارات في المناطق السكنية وبالقرب من المدراس والمستشفيات والمنشآت الحكومية للحفاظ على سلامة المواطنين في هذه المناطق.



أضرار المطبات



أضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبهاوفي حالة عدم تعامل قائد السيارة مع المطبات بحرص قد تتعرض مركبته لأضرار خاصة في حالة اصطدام المركبة بالمطب بشكل عنيف، ويمكن أن تتسبب في حوادث أيضاً وخاصة إذا كانت السيارة تسير بسرعة عالية قبل وصولها إلى المطب.

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أخطار تواجه السائق بسبب المطباتوتقع الحوادث بنسبة كبيرة بسبب عدم انتباه قائد السيارة لوجود المطب أو رؤيته بشكل متأخر مع الضغط على المكابح بشكل عنيف وهو ما يؤدي لعدم توازن السيارة وفقد السيطرة عليها وربما تنقلب المركبة في بعض الحالات.وتقوم هيئة المرور بوضع علامات إرشادية قبل مسافات من موقع المطب حتى ينتبه قائد السيارة ويأخذ حذره بالشكل المطلوب ويهدئ من سرعته قبل أن يصل إليه ليتخطاه بعد ذلك بسلام.أهمية حزام الأمان لمواجهة المطباتأضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبهاويشدد خبراء السيارات على ضرورة ربط حزام الأمان والذي يحمي قائد المركبة في حالة ضغطه على المكابح بشكل قوي ومفاجئ أو في حالة أن اصطدمت سيارته بالمطب بشكل عنيف بسبب عدم تمكنه من خفض سرعته.أسلوب مناورة المطباتيعد أسلوب المناورة للصعود إلى المطبات من أهم وسائل حماية السيارة من الأسفل وذلك عن طريق عبور المطب بشكل عرضي دون أن تحتك المركبة بالمطب وهو ما يحميها من أضرار كبيرة.طريقة المناورة المثلى للمطباتأضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبهاتعتبر الطريقة المثلى للمناورة هي الصعود على المطب بالإطارين الأماميين للسيارة قبل أن يتم لف عجلة القيادة بشكل نصف دائري حتى يصعد بالإطارين الخلفيين أيضاً ومن ثم السير إلى الأمام وهو ما يضمن عبور المطب بلا أي أضرار على الجزء السفلي من السيارة.تحذير الخبراء من أخطار المطباتأضرار المطبات على السيارة وكيفية تجنبهاويحذر خبراء السيارات من إهمال صعود المطبات بالشكل الصحيح خاصة وأن في حالة عبور المطب على سرعات عالية أو بشكل خاطئ قد يؤدي ذلك إلى أضرار عديدة وهي:انقلاب السيارةتعرض مقصات السيارة للكسركسر ممتص الصدماتفك الصواميل المثبتة لأجزاء السيارةإصابة قواعد المحرك بالتليفتلف صندوق مخرج عادم السيارةتلف صندوق عجلة القيادةانحراف زوايا اتزان السيارةالنصيحة الذهبية لتفادي خطر المطباتويمكنك أن تجنب نفسك الحوادث أو تعرض سيارتك لأضرار وذلك بالسير طبقاً للسرعات القانونية والانتباه فقط إلى الطريق وإرشاداته دون الانشغال بأي شيء آخر.