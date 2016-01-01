

تخفيضات تبلغ 30 ألف جنيه على موديل 2020 من بيجو 508 في مصر تخفيضات تبلغ 30 ألف جنيه على موديل 2020 من بيجو 508 في مصر

عتبر بيجو 508 واحدة من أهم السيارات التي تقدمها الشركة الفرنسية في السوق المصري، فهي من سيارات سيدان الكبيرة التي تصلح للعائلات وتتميز بشكل أنيق وجذاب، ومؤخرا أعلنت شركة مانسكو باعتبارها وكيلا لسيارات الشركة الفرنسية في مصر عن تخفيضات على فئات موديل 2020 المتاح محليا هذه السيارة، حيث بلغت أقصى قيمة لهذه التخفيضات 30 ألف جنيه، وذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 474 ألف و990 جنيه إلى 459 ألف و990 جنيه (تخفيض 15 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 524 ألف و990 جنيه إلى 499 ألف و990 جنيه (تخفيض 25 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة من 599 ألف و990 جنيه إلى 569 ألف و990 جنيه (تخفيض 30 ألف جنيه).ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).جدير بالذكر أيضا أن برنامج تقييم السيارات الأوروبي Euro NCAP اختبر نسب الأمان والسلامة بهذا الجيل الجديد من السيارة في ديسمبر 2018، وفيها حصلت السيارة على 5 نجوم في هذه الاختبارات، وكانت نتائجها كالتالي:- 96% حماية للركاب البالغين بالسيارة- 86% حماية للأطفال داخل السيارة- 71% حماية للمارة على الطريق- 79% بتقييم الوسائل المساعدة للسائق وأنظمة الأمان بالسيارةويتم تقديم موديل 2020 من بيجو 508 في مصر بالعديد من التجهيزات، وتضم الكماليات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية ستائرية أمامية وخلفية.- أنظمة المكابح ABS وEBS.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- سنسور مطر.- سنسور خلفي لركن السيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مثبت سرعة.- شاشة 8 بوصة باللمس.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد قابلة للتعديل في 4 اتجاهات.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.