

أسباب تدفعك إلى شراء هيونداي باليسيد 2020 أسباب تدفعك إلى شراء هيونداي باليسيد 2020

وصلت هيونداي باليسيد 2020 مؤخراً إلى السعودية لدى الوكلاء الناغي والوعلان والمجدوعي، وتعد هذه السيارة من فئة الـ SUV العائلية، وقد حصلت على مميزات وتجهيزات عملية تلبي متطلبات السائق والركاب، ونستعرض فيما يلي 5 مميزات مبهرة فيها.



1- الصف ثالث الأكبر في فئتها



دائماً ما يمثل الصف الثالث مكان للأطفال فقط بسبب المساحة الضيقة، إلا أن هيونداي باليسيد استطاعت التغلب على هذا الأمر من خلال توفير صف ثالث من المقاعد مناسب للكبار، حيث يحتوي على مساحة جيدة للأرجل بالإضافة إلى حاملات أكواب ومنافذ USB.

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2- شاشة نظام كشف النقطة العمياءمن المحتمل أن يكون معظم الناس على دراية بالنقطة البرتقالية التي تضيء على عمود A أو مرآة جانبية لتنبيهك بأن شيئًا ما موجود لا يمكنك رؤيته، ولكن تخطو شركة هيونداي خطوة إلى الأمام من خلال شاشة الرؤية العمياء التي تعرض صورة لما هو موجود في النقطة العمياء، على الرغم من أن هذا متاح فقط على السيارات التي تحتوي على شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش، إلا أن الأمر يظل مبهر.3- جهاز استشعار بالمقعد الخلفي بالموجات فوق الصوتيةتقدم هيونداي مستشعر المقعد الخلفي بالموجات فوق الصوتية، والذي تم إطلاقه في الأصل بسيارة سانتا في الجديدة، يحتوي مستشعر المقعد الخلفي هذا، على كاشف حركة.ففي حالة اكتشفت السيارة وجود حركة في المقعد الخلفي بعد إغلاقها، فسوف ترسل تنبيهًا إلى المالك على الهاتف لحماية كل من الحيوانات الأليفة والأطفال الذين لا يستطيعون الخروج من السيارة.4- تكنولوجيا متطورةحيث تحتوي السيارة على مجموعة أجهزة القياس بقياس 7 بوصات وشاشة الملاحة بقياس 10.25 بوصة، ومكيف الهواء الأوتوماتيكي بالكامل ذو التحكم المستقل ثلاثي المناطق، وشاشة العرض العلوية (HUD)، ونظام وضع النوم.هذا بجانب العديد من أنظمة الأمان مثل وتحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCW)، ونظام مساعدة تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ومساعد الحفاظ على المسار (LKA)، ومساعدة تفادي التصادم الأمامي (FCA).5- أكثر درجات الرفاهية العائليةحرصت هيونداي على تزويد باليسيد بالعديد من عوامل الراحة التي تضمن راحة جميع الأفراد داخل المقصورة مثل:مقاعد خلفية مدفأة ومقعد آلي للسائق بـ 10 اتجاهاتنظام الذاكرة المدمجة (IMS) للمقاعد12 حامل أكواب و 4 حاملات زجاجات7 منافذ شحن USB قياسيةلوحة شحن لاسلكيةمقاعد قابلة للطي تعمل بلمسة واحدةفتحة سقف واسعة للصف الثانيباب خلفي ذكي