أستاذ علوم سياسية: مصر لديها قوة عسكرية لا يستهان بها ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام الميليشيات



مصر لديها قوة عسكرية مصر لديها قوة عسكرية

قال الدكتور أشرف سنجر استاذ السياسيات الدولية بجامعة بورسعيد، إن المؤسسة العسكرية التركية لاتوافق على مايقوم به رئيس النظام رجب طيب أردوغان من دعمه للأفكار المتطرفة.



وأضاف "سنجر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قوة رشيدة ولا ترغب في العدائيات، والمجتمع الدولي يتفهم موقف مصر.



وأكد الدكتور أشرف سنجر استاذ السياسات بجامعة بور سعيد، أنه في حال تحرك المليشيات نحو النقاط التي حددتها مصر فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي ، مشيرا إلى أن مصر لديها قوة عسكرية لا يستهان بها ولن تستطيع قوة قادمة من خارج المتوسط تهديد أمنها.

